طريقة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة للمقيمين

يبحث كثير من المقيمين عن استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1442، وهي التأشيرة التي تخولهم للدخول والخروج من المملكة، يتيح موقع مقيم الكثير من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المقيمين بالمملكة كل الإجراءات المتعلقة بهم ومنها خدمات تأشيرة الخروج والعودة، وهي إحدى التأشيرات الهامة التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الرقمية.

تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة للمقيمين

يتطلب الحصول على التأشيرة الخروج والعودة بدفع رسوم قدرها 200 ريالًا ويتم إصدارها بالخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة أبشر الرقمية.

تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة.

الانتقال إلى خدمة أعمالي واختيار خدمات المكفولين ومنها اختر التأشيرات.

استمر بالنقر على التالي، واختر المقيم المراد وانقر على كلمة التفاصيل.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم حدد نوع التأشيرة خروج وعودة.

ثم أدخل المدة بالأيام ادخل العودة بالتاريخ الميلادي والهجري ثم اختر تأشيرة دخول وعودة.

من ثم النقر على كلمة التأكيد.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مقيم

تعتبر أحد التأشيرات الهامة التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة عبر بوابة أبشر يتطلب الحصول عليها دفع الرسوم 200 ريال، والاستعلام عن التأشيرة وهي خدمة إلكترونية يُتيحها موقع مقيم الإلكتروني تُمكن المستفيدين من الإطلاع على تفاصيل التأشيرة ويكون الاستعلام بالطريقة الآتية:

قم بزيارة منصة مقيم.

اختر خيار التحقق من التأشيرة برقم الإقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة بالحقل الخاص بها، واكتب رقم التأشيرة بالحقل المخصص.

من ثم النقر على أيقونة تحقق.

تظهر أمامك جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بصلاحية تأشيرة الخروج والعودة للمقيم برقم الإقامة.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة من تطبيق مقيم

قم بتحميل التطبيق على جهازك الجوال.

تسجيل الدخول للتطبيق والسماح باستخدام الملفات.

انتقل لتبويب الخدمات الإلكترونية ومنها اختر خدمة ” استعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

ثم قم بإدخال رقم الإقامة في الحقل المخصص لها وأدخل الاسم بالمكان المخصص له.

من ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

يظهر لك النظام المعلومات الكاملة عن صلاحية تصريح التأشيرة خروج وعودة .

كم مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

تتحدد مدة تأشيرات الخروج والعودة ذات الشهور الآتية ???? 60-90-120 يومًا) صلاحيتها ثلاث أشهر للسفر من تاريخ الإصدار لو كانت محددة بالأيام فإنها تُحسب من تاريخ الإصدار.