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عمر شويل - جدة متى تبدا اجازة عيد الاضحى 1442 السعودية يُعد من أكثر الأمور التي تشغل تفكير كافة المسلمين في كافة بقاع الأرض ومغاربها، حيث أن هذا العيد المبارك يُمثل ذكرى عطرة تحتل مكانة عظيمة جدًا في نفوس كل المسلمين ودائمًا ما يتبعها استعدادات خاصة داخل كل الدول وخصوصًا المملكة العربية السعودية التي تشهد مناسك الحج، ولذلك؛ فإن كافة المؤسسات العامة والخاصة تمنح موظفبها والعاملين بها إجازة رسمية مدفوعة الأجر في يوم عرفة وباقي أيام العيد أيضًا، وريما تختلف مدة الإجازة من مؤسسة إلى أخرى، وفيما يلي توضيح موعد عيد الأضحى المبارك ومتى تبدأ إجازة الأضحى أيضًا بالتفصيل.

اجازة عيد الاضحى 1442 السعودية

في كل الأعياد ؛ تكون اجازة العيد مقصورة على أيام العيد فقط كما هو الحال في عيد الفطر والأعياد والمناسبات الوطنية المختلفة، أما في عيد الأضحى المبارك ؛ فإن الأجازة تبدأ قُبيل أيام العيد نظرًا إلى ارتباط هذا العيد بأداء مناسك الحج والتي تبدأ في أول أيام العيد، وأهمها بالطبع يوم وقفة عرفات الذي يُعد أعظم أيام العام على الإطلاق، وعلى هذا؛ فإن مدة إجازة عيد الاضحي بالمملكة قد تكون 6 أيام أو أكثر، ويُذكر أنه فور الإعلان عن رؤية هلال شهر ذو الحجة يبدأ جموع المسلمين في تبادل رسائل التهنئة بعيد الاضحى للتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الإسلامية المهمة.

متى تبدا اجازة عيد الاضحى 1442 السعودية

أعلنت الخدمة المدنية السعودية عن موعد اجازة عيد الاضحى للموظفين كما أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية أيضًا عن موعد اجازة عيد الأضحى نظرًا إلى أن حكومة المملكة قد أقرت بأنها سوف تسمح بإقامة شعائر ومناسك الحج هذا العام لنسبة تبلغ منخفضة عن كل عام من إجمالي طاقة استيعاب الحرمين الشريفين، وجاءت عطلة عيد الاضحى في عموم البلاد على النحو التالي:

غرة شهر ذي الحِجَّة لعام 1442 هـ سوف تكون في اليوم الموافق الـ 11 من شهر يوليو (تموز) 2021م.

تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية في اليوم الموافق الخامس من شهر ذي الحِجَّة 1442 والموافق 15 من شهر يوليو 2021 وتستمر الإجازة حتى يوم 15 من ذي الحِجَّة.

سوف تكون وقفة عرفات المباركة في التاسع من ذي الحِجَّة الموافق اليوم الـ 19 من شهر يوليو.

موعد عطلة عيد الاضحى 1441 تداول السعودية

تباين موعد عطلة واجازة عيد الاضحى في الكثير من الشركات والقطاعات الخاصة؛ وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة السوق المالية السعودية المعروفة باسم (تداول) أن اجازة عيد الأضحى المبارك لديها سوف تكون في اليوم الموافق السابع من شهر ذي الحجة والموافق الـ 17 من شهر يوليو ، وسوف تستمر حتى الأحد يوم الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة الموافق أيضًا الخامس والعشرين من شهر يوليو 2021 م ، وبذلك فإن إجازة الموظفين بالشركة سوف تستمر لمدة ثمانية أيام حتى انتهاء أيام التشريق بالكامل.

موعد اجازة العيد الاضحى 1442 القطاع الخاص

وعلى الرغم أنه تم التأكيد على إقامة موسم الحج هذا العام داخل المملكة بنسبة بعد أن زعم البعض بأن انتشار جائحة الوباء سوف تحول دون إقامة الحج بشكل كامل؛ إلا أن العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة والأهلية داخل المملكة قد اكتفت بأن تكون مدة اجازة العيد الاضحى لموظفيها خمسة أيام فقط ؛ على أن تبدأ الإجازة في اليوم الموافق التاسع من ذي الحجة 19 يوليو (يوم عرفة) وتنتهي في رابع أيام العيد أي في اليوم الموافق 23 من ذي الحجة والموافق 13 من شهر يوليو 2021م أيضًا أي أن مدة الإجازة سوف تكون خمسة أيام فقط.

موعد اجازة عيد الاضحى في البلدان العربية

أشارت معظم الدول العربية والإسلامية بما فيها جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وفلسطين واليمن وغيرهم من الدول الإسلامية إلى أن إجازة عيد الأضحى لديهم في القطاع العام سوف تبدأ من يوم 19 يوليو الموافق يوم وقفة عرفات وسوف تنتهي في رابع أيام عيد الاضحي الموافق 23 من شهر يوليو؛ أي أنها سوف تكون خمسة أيام كاملة مدفوعة الأجر.

ويُذكر أن موعد عطلة عيد الأضحى ومدة الأجازة تختلف في القطاع العام عن القطاع الخاص؛ حيث أن القطاع الخاص مسموح له بتحديد مواعيد وأيام الاجازات لكل موظف، بل إن البعض لا يعطي الاجازة سوى يوم عرفة وأول يومين من العيد فقط، وبعض الشركات والمؤسسات تحتم طبيعة عملها عدم القدرة على الحصول على إجازات كما هو الحال في قطاع الأمن والقطاع الطبي وغيرهم