شرح التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة 1442

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية يعتبر هذا العنوان الأكثر ظهورا وبحثا على شبكة الإنترنت، نظرا إلى رغبة الكثير في معرفة مواعيد فتح القبول في كلية الملك خلاد العسكرية، وكذلك لمعرفة موعد غلق باب الموقع الذي يتم تخصيصه للتقديم، بالإضافة إلى رغبتهم في التعرف على الشروط الواجب توفرها في الطالب الذي يقدم الطلب ويرغب في تسجيل الدخول بهذه الكلية، ولذلك من خلال مقالنا سنقوم بتوضيح كل تلك النقاط الهامة.

مواعيد فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

من المنتظر خلال شهر مايو لعام 1442/2021 سيتم فتح باب التقديم على كلية الملك خلاد العسكرية، ويمكننا توضيح موعد فتح وغلق باب التقديم من خلال الآتي:

تم فتح باب التسجيل بهذه الكلية من يوم الأربعاء ١٩/٥/٢٠٢١م في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم غلق باب التسجيل يوم الأحد الموافق ٢٣/٥/٢٠٢١م في تمام الساعة الحاديه عشر صباحا.

شروط كلية المالك خالد العسكرية

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها في الطاب المتقدم على كلية الملك خلاد العسكرية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم بطلب سعودي الأصل، وكذلك يلزم إقامته ونشأته داخل حدود المملكة ويستثني من أقام خارج المملكة.

كما يلزم أن يكون غير متزوج بامرأة أجنبية.

كذلك يكون حسن الأخلاق وأيضا السمعة، كما يلزم أن لم يتم إقامة الحد عليه أو أي نوع من الدعاوى القضائية.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٧ سنة وفق بطاقة الهوية الشخصية، ولكن في حالة تقديم الأطباء ألا يزيد سنة عن ٣٠ سنة.

كما يتمتع بمواصفات الجسمانية المطلوبة وهي أن يتراوح الطول من ١٦٥ إلى ١٨٨ سنتميتر، أما بالنسبة للوزن فيتراوح من ٥٢ إلى ٩٥ كيلوجرام.

يلزم أن يكون حصل على الشهادة بشكل منتظم والا يقل التقدير العام عن جيد.

كما يلزم أن ينجح في اجتياز الكشف الطبي، مع ضرورة التنبيه انه لا يقبل إلا تقرير لجنة القبول والتسجيل، ولا يحق المتقدم طلب إعادة الكشف مرة أخرى.