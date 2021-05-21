نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التواصل مع الديوان الملكي رقم الديوان لطلب المساعدة لسداد الديون للمتعثرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي رقم الديوان لطلب المساعدة، الديوان الملكي هو المكتب الرئيسي لحاكم المملكة العربية السعودية ويلحق بالديوان مكاتب مستشاري الحاكم للسياسة الداخلية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، والمراسم الملكية.

وتم تدشين ذلك الديوان لمساعدة المواطنين المتعثرين من سداد الديون، والأسر الأشد احتياجاً إلى الدعم المالي والكثيرين من المواطنين بالمملكة يبحثون عبر محركات البحث الالكترونية عن كيفية التواصل مع الديوان الملكي للحصول علي المساعدة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم كيفية التوصيل مع الديوان الملكي فتابعوا معنا ذلك المقال.

التواصل مع الديوان الملكي رقم الهاتف

يقوم الديوان الملكي بتوفير أرقام تليفون مخصصة للاتصال الهاتفي لمساعدة المواطنين للتواصل مع المختصين في الديوان الملكي السعودي، بالإضافة إلى أنه يتم متابعة الطلبات والأوراق المقدمة منذ مدة علاوة على أنه يمكن الاستفسار عن حالة تخص طلب شخصي، أو خدمات أخرى مختصة بالتعامل مع الديوان الملكي.

يتم التواصل مع الديوان الملكي تليفونيا من خلال الرقم التالي ٨٠٠٤٠٠٠٠٠٠ وذلك من داخل المملكة العربية السعودية فقط.

كما أنه يتم التواصل والمتابعة مع الديوان الملكي من خارج المملكة العربية السعودية تليفونياً على الرقم التالي ٩٢٠٠٣٠٠٠٣

وتعد هذه الأرقام هي الأرقام الرسمية من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، ويمكن التعرف على الطلب المقدم سواء تم قبوله أو رفضه من خلال الاتصال على الأرقام السابقة ومعرفة حالة وتفاصيل الطلب من خلال المختصين في الديوان الملكي السعودي.

التواصل مع الديوان الملكي داخل المملكة العربية السعودية

تعتبر بوابة التواصل مع الديوان الملكي رقم من الأمور المهمة التي يتركز عليها البحث من قبل العديد من المواطنين السعوديين وغير المواطنين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية حيث يبحث جانب كبير من المواطنين على كيفية التواصل مع الديوان الملكي وذلك للحصول على مساعدات شخصية.

وقد قام الديوان الملكي بتوفير بوابة إلكترونية للمراسلة تسمى تواصل، حيث يقوم المواطنين عبر البوابة بإرسال طلبات شخصية لهم إلكترونياً. كما يوفر الديوان الملكي التواصل من خلال البريد السريع الخاص وهو يختص بكافة طلبات الديوان الملكي التي تهم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. ويعد الهدف من بوابة تواصل سرعة المراسلة بين المواطنين وبين مسؤولي الديوان الملكي وذلك للتعجيل في مساعدتهم أو إرشاد المسؤولين بصدور تقصير منهم. ويقوم الديوان الملكي بدعم ومساندة المواطن السعودي في أي مشكلة تواجهه بالإضافة إلى مساعدته على العيش في حياة عادلة وسيادة مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين.

البريد الإلكتروني للديوان الملكي السعودي

يمكن للمواطنين المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

ويعتبر هذا البريد هو البريد الرسمي المختص لاستقبال طلبات مواطني المملكة، حيث أنه يتم ارسال رسالة من خلال هذا البريد الإلكتروني وانتظار الرد من المختصين الذين يعملون داخل الديوان الملكي بالقبول أو الرفض، وذلك وفقا لاحتياجات كل شخص وهل يستحق المساعدة من مسؤولي الديوان أم لا.

الحالات الخاصة بالمساعدة من الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي بتقديم العديد من المساعدات المالية لحالات كثيرة ومنها الحالات التالية :