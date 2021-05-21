“أمر التغيير أمر لا طلب” …..بقلم : نوف الهلال

دوت الخليج – نوف الهلال

قبل بضعة أيام كنت أتصفح إحدى المواقع وفي تلك الأثناء فقد شد

انتباهي إحدى العناوين التي تتحدث عن آلية الابتعاد عن المتخصصين في مهارات تطوير الذات، مما جعلني أتعجب هل في ذلك مشكلة عظيمة في حال أنك كنت راغب في تغيير جوانب جعلتك محطم في يوم من الأيام ؟

أو أنها قد جعلتك لاتعرف تتعامل مع الموقف، ولا تملك أي أسلوب في الحوار أو الرد بطريقة أكثر رقيًا، فالتغييرات مطلب مهم جدًا في حياتنا العملية والشخصية فعلى الصعيد الشخصي كنت أفكر هل أنا قادرة على تغيير كوكب الأرض وجعل الجميع يشعر بالسلام الداخلي والسعادة الابدية، فكنا نسعى أنا و أختي من أجل تغيير المجتمع بداية بالمحيط ومن ثم العالم أجمع، وحينما كبرت فهمت كثيرًا أن التغيير يبدأ من رغبة الفرد ومدى عزيمته وقوة أرادته ، فإن كنت راغب فالتطوير فاذهب دون سؤال إلى ذلك المرشد في تطوير مهاراتك الحسية والمشاعرية والروحانية ، فكل منا يرغب في تطوير المجتمع مبتدأ بمحيطه الشخصي ولكن ليس بالسهل فقول الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ [الرعد:11] . كفيلة بأن تبين لك أن رغبة الأنسان تأتي من الداخل رغم أنف الجميع فأمر التغيير يحدث بعد سنين عجاف، من صدمات الحياة والتطورات التي قد تحدث كل برهة، فكل منا مجبور على التغيير و التنمية البشرية مهمه لكل فرد فكن مختارًا لطريقك الذي يوصلك إلى هدفك السامي أختر طرق التغيير المشابهة لتطلعاتك وأفكارك ورغباتك النابعة من الداخل، ولا تقسم أبداً بإنك لن تتغير فأمر التغيير في هذا الزمن أمر لا طلب