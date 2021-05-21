كشافة لجان التنمية بوادي الدواسر يساندون الأطقم  الطبية في مركز أخذ اللقاحات 

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

يبذل متطوعين من كشافة وجوالة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة وادي الدواسر جهوداً متميزة في مركز أخذ اللقاحات بالمحافظة ، بالتعاون مع الأطقم الطبية المكلفة بالمكز، التي تم اعتماده ضمن الخطة الوطنية لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وأكد المشرف على القطاع الصحي بمحافظة وادي الدواسر، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، إن المتطوعين من جوالة لجان التنمية الاجتماعية بالشرافاء ونزوى والخماسين هم نماذج مشرقة من أنواع العطاء والإخلاص في ميادين العمل التطوعي، وخصوصًا منذ بدء جائحة فيروس “كوفيد 19” ومواجهته.

واشار آل شملان إلى أن المتطوعين على مستوى مميز من التأهيل للأعمال والمهام المسندة إليهم، إضافة إلى وعيهم بماهية التصرف في مثل تلك الظروف لخدمة المجتمع وأفراده، بالتعاون مع القطاع الصحي من خلال اتخاذ احتياطات السلامة كافة.

واوضح المتطوع فهد بن محمد الدوسري، إلى أن سبب انضمامه للتطوع في المركز، في ظل هذه الظروف المعقدة هو حبه لوطنه، وكله أمل بأن يتخطى هذه الظروف بسلام. وبين أنه يقوم بعملية تسجيل بيانات المراجعين للمركز ، وقياس الحرارة، والمساعدة في عملية التنظيم.

وأكد المتطوع علي الدوسري أنه لم يتردد في منح خبراته ومهاراته وإشراكها في عملية التطوع في المركز، مضيفًا بأن من ضمن الأعمال المسندة للمتطوعين في المركز القيام بعملية الإرشاد والتوجيه للمراجعين لمقار تلقي اللقاح، ولاسيما أن المركز تم تصميمه بمراعاة أعلى معايير السلامة من خلال تخصيص قاعات منفصلة لكل فئة من الراغبين في اللقاح، كما تتمثل مهامه في المركز بإدخال البيانات الخاصة بالمراجعين والإجابة عن تساؤلاتهم.

وبيّن المتطوع راشد بن محمد الدوسري في حديثه أن مشاركته التطوعية بالتعاون مع زملائه تنطلق من إطار رغبته الكبيرة في مواجهة الفيروس، والمحافظة على سلامة الجميع، والعمل بجانب فرق وزارة الصحة للحد من هذا الوباء.