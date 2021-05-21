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عمر شويل - جدة التقويم الدراسي و موعد عودة المعلمين والطلاب والإجازات الرسمية بالسعودية 1443هـ ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن الموعد النهائي لبدء الدراسة بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم، وذلك وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم السعودية للعام الدراسي الجديد 1443هـ وكان ذلك عقب اعتماد الحكومة السعودية على آلية التعليم عن بُعد في العام الماضي 1442هـ نظرًا لجهود الحكومة السعودية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لحماية الطلاب والطالبات والمعلمين في المملكة.

التقويم الدراسي و موعد عودة المعلمين والطلاب والإجازات الرسمية بالسعودية 1443هـ

حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية مواعيد عودة المعلمين والطلاب والطالبات السعوديين والمقيمين على أراضيها إلى مدارسهم في العام الدراسي الحالي 1443هـ وذلك وفقًا للجدول التالي:

بداية العام الدراسي 21 / 1 / 1443هـ 29 / 8 / 2021 م مدة الدراسة في الترمين 16 أسبوعًا اختبارات الفصل الدراسي الاول 15 / 5 / 1443هـ 19 / 12 / 2021 م إجازة منتصف العام 26 / 5 / 1443هـ 30 / 12 / 2021 م دوام الفصل الدراسي الثاني 13 / 6 / 1443هـ 16 / 1 / 2022 م اختبارات نهاية العام 21 / 10 / 1443هـ 22 / 5 / 2022 م إجازة نهاية العام 3 / 11 / 1443هـ 2 / 6 / 2022 م

التقويم الدراسي وعودة المعلمين 1443هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد عودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم للعام الدراسي الجديد 1443هـ على أن يكون بداية العام الدراسي يوم 4 / 1 / 1443هـ الموافق 23 / 8 / 2021 م.

التقويم الدراسي وعودة الطلاب 1443 هـ

أما بداية الدوام الرسمي للطلاب والطالبات السعوديين في المدارس السعودية سيكون يوم 21 / 1 / 1443هـ الموافق 29 / 8 / 2021 م

آلية التعليم عن بُعد

أما بالنسبة فيما يتعلق بنظام التعليم في العام الدراسي الجديد، لم يحدد إذا كان هناك نية لدى وزارة التربية والتعليم السعودية بجعل الدراسة تتبع نظام التعليم عن بُعد أم تعتمد على حضور الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية.

مواعيد الإجازات الرسمية في التقويم السعودي الجديد لعام 1443هـ

تم تحديد موعد الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي الجديد 1443 هـ وذلك وفقًا للجدول التالي:

إجازة اليوم الوطني السعودي 16 / 2 / 1443هـ إجازة منتصف العام الدراسي 26 / 5 / 1443هـ إجازة عيد الفطر المبارك 20 / 9 / 1443هـ إجازة نهاية العام الدراسي 3 / 11 / 1443هـ

حيث أن طريقة التدريس للعام الدراسي الجديد لم يتم تحديدها حتى الآن، و إنما سوف يتم تحديدها وفقًا لرؤية المملكة في الجائحة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.