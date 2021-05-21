الإمارات تسجل 1490 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج – واس سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال الـ24 ساعة الماضية 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 552,920 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1644 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 1451 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 532,910 حالات.

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