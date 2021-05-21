“‏الصحة” تحث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوورنا

دوت الخليج – واس أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1330) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8629) حالة، منها (1365) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (437569) حالة، وحالات التعافي (421726) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة ليصل الإجمالي إلى (7214) حالة , كما تم إجراء (93896) فحصاً مخبرياً.

وحثت الصحة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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