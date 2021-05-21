سمو نائب أمير الشرقية يوجه بإعادة ترميم مطعم تعرض لحادث حريق بالخبر

دوت الخليج – واس وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية غرفة الشرقية ، بدراسة حالة أحد المطاعم في محافظة الخبر تعرض لحادث حريق أول أيام عيد الفطر المبارك، وتقديم كامل الدعم والمساندة والعمل على إعادة ترميم المطعم وعودته إلى ممارسة نشاطه مرةً أُخرى.

وأكَّد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أنه يجرى العمل على إعادة تأهيل المطعم للعودة لممارسة نشاطة.

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