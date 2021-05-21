نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة الكترونيا لجميع السعوديين منصة أبشر وإصدار رخصة القيادة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين هي تجديد وإصدار رخصة القيادة الخاصة بهم من خلال منصة أبشر لإصدار رخصة القيادة الرقمية وللحصول عليها بكل سهولة من خلال الهاتف سنقوم بشرح طريقة الحصول علي تجديد وإصدار رخصة القيادة إلكترونيا من خلال موقع ثقفني.

إصدار رخصة القيادة إلكترونيا

قامت المديرية والهيئة العامة للسكة والمواصلات بالمملكة العربية السعودية عن إعلان بإصدار رخصة القيادة بكل سهولة للترحك والتنقل داخل المملكة دون التعرض للمخالفات المرورية وتم تحديد الرسوم الإدارية لتجديد الرخصة وإصدار الرخصة الجديدة وهي 200 ريال سعودي للمواطنين والمقيمين .

شروط إصدار رخصة القيادة إلكترونيا

لقد تم الإعلان عن شروط لازمة لإصدار رخصة القيادة إلكترونيا وهي كالتالي :

يجب علي المتقدم لإصدار رخصة جديدة أو تجديد الرخصة إجراء كشف طبي يجب دفع رسوم للخدمة يجب علي المتقدمين اجتياز الاختبار النظري للمدارس التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية يجب اجتياز الاختبار العملي الخاص بالقيادة يعفي من الاختبار العملي الخاص بالقيادة من يحملون رخصة دولية

تجديد رخصة القيادة

لقد تم الإعلان من خلال الإدارة العامة للمرور عن شروط لازمة لتجديد وإصدار رخصة جديدة وهي :

تم تحديد الخدمة للمتقدمين للحصول علي الرخص الخاصة ورخص الدرجات النارية

يجب تسديد كافة الرسوم الإدارية للخدمة

يجب تسديد المخالفات المرورية

يجب تجديد رخصة القيادة للدرجات النارية لمدة 10 سنوات

يجدب إجراء الكشف الطبي من المراكز الطبية المتعمدة من الإدارة العامة للمرور

خطوات تجديد الرخصة إلكترونيا

لقد قامت الإدارة العامة للمرور عن تحديد عدة خطوات يجب إتباعها لتجديد الرخصة إلكترونيا وهي كالتالي :