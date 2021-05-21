هل سيرتفع سعر البنزين في السعودية وما هو الديزل الجديد

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عمر شويل - جدة تعتبر المملكة العربية السعودية، من الدول والبلاد التي لها مستقبل واعد في الازدهار خاصة في مجال الوقود، حيث تضخ شركة أرامكو المسؤولة عن كل ما يخص بالمنتجات البترولية، احتياجات السوق المحلي وتقدم الشركة أنواع الوقود عالي الجودة التي تخدم جميع ما تحتاجه المملكة العربية السعودية في القطاع الصناعي أو للمركبات أو للمنازل وكذلك الأعمال التجارية.

وفي السطور التالية نتعرف علي الديزل الجديد في المملكة العربية السعودية، ونتعرف علي شركة أرامكو وبيع الوقود بالتجزئة بالإضافة إلي توقعات سعر البنزين في الفترة المقبلة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعلومات الهامة.

الديزل الجديد في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية في الفترة الأخيرة عن أسعار البنزين والوقود التي شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة في المملكة، وذلك بعد إجراء المراجعة بشكل دوري وشهري، وأبلغت شركة أرامكو عن سعر الديزل حسب وكالة الأنباء الألمانية أنه جاء بسعر 0.52 ريال سعودي، بينما جاء سعر الكيروسين بنحو 0.70 ريال سعودي، أما سعر غاز البترول المسال فجاء بسعر 0.75 ريال سعودي.

ونجحت شركة أرامكو في تحقيق تنمية في قطاع محطات الخدمة التي تتبعها، بالإضافة إلي أنها عززت من فرصت الوصول إلي عملاء البيع التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة دخلت في مشروع مشترك مع شركة توتال المتخصصة في تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة العربية السعودية.

وأظهرت الشركة نسب النمو الذي حققتها في الربع الأول من عام 2021، حيث كشفت أن إجمالي الإيرادات الخاصة بالشركة حقق ارتفاعا بنسبة بلفت 20.6%، في خلال الربع الأول علي أساس سنوي، كما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية في الشركة بنسبة وصلت إلي 17.1%، وارتفع أيضا صافي الربح إلي 30.3%.

شركة أرامكو وبيع الوقود بالتجزئة

توفر شركة أرامكو السعودية والتي يطلق عليها في المملكة وفي العالم عملاق الوقود، أفضل الأنواع الخاصة بالوقود التي تلبي كافة احتياجات اليوم التي تجدد للمحركات، كما أن أرامكو توفر وقود البنزين بكافة الأنواع سواء كان بنزين 91 أو بنزين 95، حتي توفر مستلزمات واحتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي أنها توفر وقود الديزل بجودة عالية لتسخدمها المركبات والشاحنات الآخري.

وتجري شركة أرامكوا العديد من الاختبارات علي المنتجات وذلك حتي تضمن الجودة في الوقود طوال دورة الإنتاج بدءا من المصدر وحتي تصل إلي خزان العملاء، وتصدر شهادة بذلك، حيث يتم حقن الوقود بكافة الصبغات التي من شأنها تسهيل مهمة التعرف عليه بشكل بصري ومن ثم التحكم في الجودة عبر عملية الضخ، وتتميز جميع أنواع البنزين التي تنتجها شركة أرامكوا أنها خالية من الرصاص.

هل سيرتفع سعر البنزين في السعودية

يتوقع الكثير من الخبراء والمحللين في المملكة العربية السعودية، أن الحكومة ستجري تعديلات علي سعر النفط والغاز لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك في الاجتماع المرتقب للجنة المنتجات البترولية والتي منوط لها مناقشة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة وأصدار القرارات الخاصة بسعر النفط والغاز في المملكة حسب ما تطرأ من أسعار وحسب السعر العالمي للمنتجات.

واجتمعت لجنة المنتجات البترولية في شهر أبريل الماضي وأعلنت عن الأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكوا والتي يتم التعامل بها خلال الـ 3 شهور والتي جاءت علي النحو التالي: