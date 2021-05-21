بلادي – الرياض :
نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، باتباع بعض النصائح والإرشادات، في حال المعاناة من آلام الظهر عند الجلوس.
وأوضح المجلس أنه عند الجلوس ينبغي إسناد الظهر إلى الكرسي بشكل مستقيم، ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض.
وتابع بأنه في حالة العمل أمام الشاشات، يجب أن تكون الشاشة على مستوى العين، على أن يتحرك الجالس كل 30 دقيقة، مع الاحتفاظ بالأشياء التي تستخدمها بالقرب منك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة الخليجي”: إذا كنت تعاني آلاما بالظهر عند الجلوس فاتبع هذه النصائح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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