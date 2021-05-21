“الصحة الخليجي”: إذا كنت تعاني آلاما بالظهر عند الجلوس فاتبع هذه النصائح

بلادي – الرياض :

نصح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، باتباع بعض النصائح والإرشادات، في حال المعاناة من آلام الظهر عند الجلوس.

وأوضح المجلس أنه عند الجلوس ينبغي إسناد الظهر إلى الكرسي بشكل مستقيم، ووضع القدمين بشكل مسطح على الأرض.

وتابع بأنه في حالة العمل أمام الشاشات، يجب أن تكون الشاشة على مستوى العين، على أن يتحرك الجالس كل 30 دقيقة، مع الاحتفاظ بالأشياء التي تستخدمها بالقرب منك.