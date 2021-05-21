“المرور”: ضبط 2302 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

بلادي – الرياض : أعلنت الإدارة العامة للمرور، أمس (الخميس)، تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2302 مركبة مخالفة، استخدم أصحابها أماكن الوقوف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وحث المرور الجميع على التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور ، لتجنب تعرضهم للمخالفات.

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