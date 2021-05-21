مطار الأمير نايف بالقصيم يسير أولى الرحلات الدولية بعد رفع تعليق السفر

بلادي – الرياض :
سيَّر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، بالقصيم، الليلة الماضية، أولى الرحلات الدولية، بعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج وفتح المنافذ البرية والجوية بشكل كامل.
وأقلعت أولى الرحلات من مطار القصيم إلى مطار القاهرة الدولي، حيث أنهت إدارة المطار إجراءات السفر لمن توافرت فيهم شروط التحصين بجرعتين، أو بجرعة واحدة وأمضوا 14 يوماً بعد الحصول على الجرعة، ولمن تعافوا منذ أقل من 6 أشهر حسب ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.
كما تشمل الفئات التي سُمح لها بالعبور المواطنين الحاصلين على التأمين الصحي ضد مخاطر كورونا ولم يبلغوا 18 عامًا بعد، شرط حصولهم على تحليل “PCR” سلبي النتيجة قبل السفر خلال ما لا يزيد على 72 ساعة.
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