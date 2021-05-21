جامعة “البترول والمعادن” تعلن قبولا مباشرا للطلاب الفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية

بلادي – الرياض : أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قبولا مباشرا للطلاب والطالبات السعوديين خريجي المرحلة الثانوية، الفائزين في مسابقات الأولمبياد الدولية (قائمة المسابقات المعتمدة). وأبانت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي تقديراً للطلاب والطالبات المتميزين أكاديمياً وقيادياً، داعية إلى ترقب إعلان آخر حول المسابقات المشمولة وطريقة التسجيل. يذكر أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جاءت ضمن 4 جامعات سعودية في قائمة الجامعات الأفضل عالمياً، وحققت المراكز الأولى عربياً في تصنيف “شنغهاي” العالمي للعامين 2019 و2020 على التوالي.

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