“صحة جدة” تقصر زيارة المرضى في المستشفيات على الأشخاص “المحصنين”

بلادي – الرياض :
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، قصر زيارة المرضى في المستشفيات على الأشخاص “المحصنين” ضد فيروس “كورونا”.
وأوضحت صحة جدة، أن زيارة المرضى في أقسام التنويم وأقسام العناية المركزة في جميع المستشفيات التابعة لها ستقتصر على الأشخاص “المحصنين” ضد فيروس “كورونا”.
وأكدت أن ذلك القرار يأتي نظراً للحاجة إلى رفع تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وحرصاً على سلامة الجميع.
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