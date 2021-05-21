تعرف على الاختبارات التي تجريها “الغذاء والدواء” قبل إجازة لقاحات كورونا

بلادي – الرياض :
سلطت الهيئة العامة للغذاء والدواء الضوء على نبذة موجزة عن الاختبارات التي تجريها على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قبل الموافقة عليها وتسجيلها في المملكة.
وذكرت رئيسة قسم الأدوية الحيوية بالهيئة، أبرار المشرف، أن مختبر الأدوية الحيوية استقبل أنواعاً عديدة من اللقاحات، وتم إخضاعها لاختبارات مهمة.
وعددت “أبرار” الاختبارات التي تخضع لها لقاحات كورونا، ومنها “اختبار الشوائب، واختبار فعالية اللقاح، وفحص ما إذا كانت المادة الفعالة موجودة في اللقاح من عدمه”.
وأشارت إلى أنهم يجرون اختبارات أيضا بشأن المواد الحافظة باللقاح، وعلى أساس نتائج هذه الاختبارات يتم إصدار شهادة الفسخ، ومن ثم ترسل الشحنة إلى مركز اللقاحات.
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