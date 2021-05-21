“التعليم” تلغي مسمى قائد مدرسة وتعيده إلى “مدير” وتعدل مسمى المرشد إلى الموجه الطلابي

بلادي – الرياض :
تعتزم وزارة التعليم، إعادة مسمى مدير ومديرة المدرسة مرة أخرى، بديلًا لمسمى “قائد المدرسة”، الذي استمر لأكثر من 7 سنوات، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل.
وتضمن الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، الذي أصدرته الوزارة للعام 1442هـ – 2021م، تعديل مسمى المرشد الطلابي إلى مسمى الموجه الطلابي، وإضافة مسمى موظفة خدمات وهي خاصة برياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، ومسمى مساعد معلم في التربية الخاصة.
كما حدد الدليل التنظيمي المؤهلات والخبرات المطلوبة في مدير المدرسة، والمتمثلة في شهادة جامعية أو أكثر ومعلم ممارس فأكثر، وعضوية في اللجان ذات العلاقة بالوظيفة أو ترؤسه لفرق عمل ذات علاقة، ووجود خبرة 9 سنوات منها 6 سنوات في التدريس و3 سنوات كوكيل مدرسة.
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