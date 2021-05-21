خطيبا المسجد الحرام والمسجد النبوي يوصيان بعلو الهمة وتجديد العهد مع الله

بلادي – الرياض :

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، المسلمين بتقوى الله وعبادته وطاعته.

وأوضح بليلة، أن الناس يختلفون في علو هممهم، فمنهم مَن له همة عالية، ولكن لا يدفعه ذلك لعمل، وهو الشخص كثير التمني قليل التعني، ومنهم قاصر الهِمة، ومنهم من له همة عالية، ولكنَّه يقصر همته على باب دون باب، وهو المحسن.

وأفاد أن أكمل النفوس التي تجعل همها في كل معنى شريف، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجّر أنهار الجنة”، في دلالة على عدم الرضا بالدون.

وقال إن من علو الهمة أن يضرب المرء في كل باب من أبواب الخير بسهم، وأنه من أبلغ بواعث الهمة قصر الأمل وتذكر سرعة انقضاء الدنيا، عندها يستبق الخيرات ويسارع إلى المكرمات.

فيما أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبد الله البعيجان، المصلين بتقوى الله، مشيرًا إلى انتهاء شهر رمضان الذي فاز فيه من فاز وحرم فيه من حرم.

ودعا إلى تجديد العهد مع الله في كل زمان، وألا يقطع المسلمون صلتهم بالله بعد رمضان، فالله قريب مجيب الدعاء، ويقضي الحوائج في كل وقت ومكان.

وأكد على أثر العبادة في سلوك صاحبها، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن من علامات قبول الأعمال تغير الأحوال إلى أحسن حال.

وشدد على أن طرق الخيرات كثيرة، وأبوابها مفتوحة، وعلى أن الحق واضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون، وأنه علينا أن نأخذ من كل طاعة نصيبًا.

وأضاف أن الصبر على المداومة والاستقامة والثبات من أعظم القربات، فالثبات والاستمرار دليل على الإخلاص والقبول، وأحب الأعمال إلى الله أدومها.