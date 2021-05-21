نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة احسان للعمل الخيري بالسعودية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة احسان للعمل الخيري بالسعودية 1442هـ ، قامت المملكة العربية السعودية بتدشين منصة احسان للدعم الخيري بحضور عددًا من القادة ورجال الأعمال، لتحتل المملكة المرتبة الخمسين في العطاء الخيري للكثير من الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المحدود لإعانتهم على ظروفهم المعيشية الصعبة و خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق رؤية المملكة لعام2030.

تدشين منصة احسان للدعم الخيري في المملكة العربية السعودية

أطلقت الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي سدايا في العشرين من شهر مارس2021 م منصة احسان للدعم الخيري، دعمًا للعمل الإنساني داخل المملكة، وتفعيلاً لدورها الريادي في تقليل الصعوبات التي تواجه المتبرعون أثناء التبرع من خلال إجراء التحويل البنكي للجهات غير الربحية بالمملكة.

طريقة التسجيل في منصة احسان للعمل الخيري بالسعودية 1442هـ

منصة احسان هى منصة الخير من أهل الخير، تهدف إلى تحقيق الراحة لكافة مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، من خلال تمكين الشركات و الجهات المعنية بمتابعة التقارير و المعلومات والبيانات الخاصة بالمحتاجين لمعرفة مدى احتياجهم من عدمه.

تُسهم المنصة في نشر ثقافة التبرع لدعم العمل الخيري داخل المملكة وخارجها، حيث أنها تعمل من خلال أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة، من خلال تعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية في المملكة.

خطوات التسجيل في منصة احسان للدعم الخيري

تستطيع التسجيل في منصة احسان للدعم الخيري للاستفادة بالمزايا العديدة داخل المنصة، وذلك من خلال عدة خطوات لابد من اتباعها عند التسجيل وهى كالآتي:

الدخول على منصة احسان للعمل الخيري .

. الضغط على أيقونة التسجيل.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ادخال البيانات المطلوبة.

إدخال رمز التحقق الذي سيصلك على الجوال المُسجل.

ومن ثم متابعة بيانات تبرعاتك ونقاط برنامج غراس عبر الملف الشخصي الخاص بك.

التبرع عبر ميزة التبرع السريع

يُمكنك التبرع السريع عبر بطاقة ماستر كارد، وآبل بي وبطاقة مدى من خلال الخطوات الآتية: