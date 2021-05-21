طريقة التسجيل في العمل المرن 2021

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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل في العمل المرن فرصة هامة جدُا لزيادة الدخل عبر منصة العمل المرن عن بعد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويتم ذلك عبر معرفة نظام المنصة ثم شروط التسجيل بها كما سنتعرف، وتتيح الوزارة تسجيل إلكتروني بشكل كامل، لذلك إذا كنت مهتم بنظام العمل الحر لمؤسسات وشركات كبرى برواتب مجزية لزيادة بشكل مضمون دخلك تابع معي.

منصة التسجيل في العمل المرن

قبل التعرف على طريق التسجيل في العمل المرن يجب أن نتعرف على المنصة وماذا تقدم.

تم إطلاق منصة العمـل المرن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لدعم الموظفين في كافة القطاعات للحصول على توظيف وزيادة دخل بالعمل لدى مؤسسات وشركات مختلفة في السوق السعودية بشكل مرن وحر.

ولكن ما هو العمل المرن؟

هو العمل الحر المحدد بوقت محدد عن طريق عقد بين العامل والمؤسسة التي سيعمل بها نتيجة احتياجها لعمال للقيام بوظيفة محددة ولوقت معين مع حصول العمال على رواتب مجزية.

طريقة تسجيل أو نظام العمل المرن والتنسيق بين الطرفين وفق قواعد الوزارة التي سنتناولها وتكون هي الضمان للحقوق لكلا الطرفين.

من سيستفيد من هذا النظام؟

سيستفيد منه كل الراغبين في زيادة دخلهم أو الراغبين في الحصول على دخل ميسور بجانب عمل آخر أو التعليم مثل طلاب الجامعات والمدارس الصناعية.

وأيضًا العاملين في مجال التصميم والبرمجيات من الشباب خصوصًا على منصات العمل الحر (freelancer).

الهدف من هذه المبادرة أن سوق العمل يصبح أكثر مرونة ويستمد مرونته للمؤسسة وللعامل على حد سواء من العمل المؤقت، وهذا بطبع يساعد بشكل كبير في زيادة معدل النمو في الاقتصاد السعودي. يمكن التسجيل للمنشآت بالطبع خاصة تلك التي تحتاج عمالة بشكل مؤقت مثل شركات العقارات وإنشاء المشروعات وإصلاح الأعطال وشركات النقل عند زيادة الطلب عليها في مواسم العمل الخاصة بكل مجال.

الفئات المستهدفة للعمل:

يستهدف النظام دعم فئات معينة هي كالتالي:

موظفي القطاع الخاص وموظف القطاع العام.

العاطلين عن العمل.

أصحاب المعاشات.

طلاب الجامعات وطلاب المرحلة الثانوية والمدارس الصناعية.

يمكنك الحصول على قرض العمل الحر بدون فوائد لتبدأ في مشروعك الخاص.

وظائف العمل المرن

تتيح منصة العمل المرن في إطار تعاونها مع الشراكات المؤسسات المختلفة فئات متعددة من الوظائف متاحة من أجل التسجيل تناسب الفئات المستهدفة من المبادرة وهذه الوظائف جاءت على النحو التالي:

العمل في الفعاليات والمعارض. قطاعات التجزئة وخدمات البيع. مندوب مبيعات. موارد بشرية. مصمم جرافيك. مدير مبيعات. خدمات برمجية. تختلف آلية عقود التوظيف مع اختلاف أيام العمل ثم طريقة الشغل المرن نفسه حسب الوظيفة نفسها. مميزات العمل المرن: الدوافع المميزات التي تتوفر في المنصة تدفعك للتسجيل ومنها: تحسين دخل الموظف عن طريق العمل لدى عدة شركات ومؤسسات في نفس الوقت. يحل أزمة عدم توفر كفاءات في الشركة والتي تحتاجها الشركات بشكل مؤقت. يقلل من روتين العمل والضغط النفسي نتيجة التجديد المستمر. يجعل العامل يكتسب خبرة في أعمال متعلقة بمجاله لن يتعرض لها في شركته الأصلية وهذا يضيف قيمة لمسيرته المهنية.

شروط العمل المرن

طريقة التسجيل في العمل المرن أو نظام أو تسجيل العمال تتطلب شروط معينة وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل الفئات وهي على النحو التالي:

ضمان من التأمينات الاجتماعية للعامل الذي سيعمل في أي منشأة لضمان حقوقه بالكامل مع ضمان حقوق الشركات والمؤسسات أيضًا. أن يكون صاحب طلب التسجيل (العامل المرن) سعودي الجنسية. برنامج تسجيل عدد ساعات العمل بحيث لا تتجاوز نصف عدد ساعات العمل الأساسية. العمل المرن مع كافة الشركات بحيث يتم تحديد مدة العمل مع المؤسسة وعند الانتهاء تضمن التأمينات العامل بنظام برامج مختلفة وحصوله على فرصة جديدة. التسجيل في البرنامج يضمن أقصى حد لساعات العمل مع المؤسسة الواحدة هو 95 ساعة. يمكنك التعاقد مع جهتين في نفس الوقت في أوقات عمل مختلفة مع تحقيق شروط المنصة. منصة العمـل المرن تتم بشكل إلكتروني بالكامل بداية من التسجيل وحتى القيام بالتوافق مع المؤسسة. توفر الأنظمة الموضوعة للمؤسسات والآلية الخاصة بالاختيار شباب سعوديين متميزين مختارة من أجل وظيفة مرنة بسيطة بل أفضل يمكن للشاب الالتحاق بها حاليًا بدلًا من البحث أو تقديم طلبات للمؤسسة بدون ضمانات.

طريقة التسجيل في العمل المرن

طريقة تسجيل العمل المرن تتم من خلال المنصة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بواسطة نظام إلكتروني يعمل على توصيل العامل بالشركة المحتاجة لمهارته.

وجاءت كيفية التقديم في منصة العمل المرن من البوابة عن بعد على النحو التالي: