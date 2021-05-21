كيفية فتح حساب في بنك ساب الالكتروني أون لاين بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب في بنك ساب الالكتروني أون لاين من الأمور التي يبحث البعض من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عنها وذلك لأنه يعتبر بنك ساب من أبرز وأحسن البنوك البريطانية السعودية ؛ حيث يقوم هذا البنك بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية ومن ضمن هذه الخدمات فتح حساب عبر الإنترنت أي أون لاين وهذا سوف نوضحه من خلال مقالنا هذا بشكل تفصيلي.

كيفية فتح حساب في بنك ساب الالكتروني أون لاين

قام بنك ساب saab بالمملكة العربية السعودية بإتاحة القدرة على فتح حساب إلكتروني بكل سهولة ويسر وذلك بإتباع بعض الخطوات لمعرفة كيفية فتح حساب في بنك ساب الالكتروني أون لاين و هي كالآتي:-

أولا يجب الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بساب الإلكتروني

ثم يتم كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة في أماكنها المحددة وبعد ذلك يتم التأكد من صحة تلك هذه المعلومات

ثم يجب كتابة رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي الخاص بعملية التحقق البشري الذي يُوجد على يسار الصفحة.

سوف تظهر بعد ذلك عدة أسئلة ومن الضروري الإجابة عليها ومن ضمن الأسئلة المطروحة هي (العميل الذي يقوم بالتقديم فى موقع ساب هو المستفيد من فتح هذا الحساب عبر ساب ثم يأتي السؤال التالي وهكذا تتوالى الأسئلة التي يجب أن يقوم المتقدم لفتح الحساب بالإجابة عليها

وبعد ذلك يجب الموافقة على استرجاع البيانات الخاصة بمنصة “النفاذ الوطني المُوحد”

يجب على العميل الموافقة على كافة الشروط التي تتيح فتح حساب خاص في بنك ساب

وأخيراً يتم طباعة البطاقة المعرفة الخاصة وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

الشروط المطلوبة لعمل حساب بنك ساب

قام بنك ساب بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط لفتح حساب في بنك ساب بالمملكة وفيما يوجد أيضا بعض المستندات التي يجب تقديمها لفتح حساب وعلى من يرغب في فتح حساب في بنك ساب أن يقوم بتوفير جميع المتطلبات ومن هنا سوف نوضح ما هي المتطلبات التي يجب مراعاتها وتقديمها:-

أولا يجب توفير جميع المتطلبات الخاصة بفتح حساب في بنك ساب من خلال حساب المستخدم على أبشر Absher.

يجب أن لا يقل سن المتقدم لعمل حساب بنك ساب بالمملكة عن ١٨عاما

يجب أن تتوافر مع المتقدم لفتح الحساب هوية وطنية

أما بالنسبة للأجنبي يجب أن يكون رقم الإقامة ساري

يجب أن يتوافر عنوان وطني خاص بالعميل الذي يريد فتح حساب في بنك ساب بالمملكة

يجب أن يقوم العميل باستكمال كافة البيانات المطلوب إدخالها علي أن يتم التأكد من صحتها

يجب أن يكون العميل المتقدم لعمل حساب في بنك ساب شخصية غير سياسية أي مواطن عادي

يجب أيضاً أن يكون العميل المتقدم لفتح الحساب متواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية

فتح حساب بنك ساب افراد

من الممكن أن يتم فتح حساب بنك ساب بالمملكة العربية السعودية افراد أون لاين بشكل إلكترونيا وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:-

في البداية يتم الدخول على الحساب الخاص ببنك ساب.

ثم يتم الضغط على خدمة الحساب الالكتروني.

يجب على المتقدم الدخول على منصة أبشر إلكترونيا وتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم + كلمة المرور.

يجب على العميل المتقدم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

ثم يتم النقر على (فتح حساب عبر الإنترنت)

لا بد من الموافقة على كافة الشروط لكي يتم فتح حساب بنك ساب أفراد.

يتم الضغط على أيقونة متابعة

سوف تظهر بعد ذلك صفحة للتأكد من الهوية التابعة للعملاء

يجب التأكد من وكتابة البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة لها

ثم الضغط على أيقونة متابعة

يجب كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة وهي إدخال الاسم الأول واسم العائلة وذلك بالعربية والأجنبية وأيضًا تحديد الجنسية وكتابة تاريخ الميلاد الهجري والميلادي وأيضاً تسجيل رقم الجوال وذلك لسهولة الوصول إلى العميل.

وأخيراً سوف يتم فعليًا فتح حساب بنك ساب افراد من خلال شبكة الويب بنجاح.

وفي النهاية نكون قد قدمنا كافة المعلومات الخاصة بـِ كيفية فتح حساب في بنك ساب الالكتروني أون لاين وأيضاً كيفية فتح حساب افراد وقمنا بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في العميل عند التقديم لفتح الحساب بالتفصيل.