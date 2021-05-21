نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1442 تعديلات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيت مجاني لمستفيدي الضمان حيث تُحاول الحكومة السعودية بجهد حتى توفر سكن مجاني للضمان الاجتماعي ملائم لكافة أبناء الوطن السعودي، وبالأخص للفئات التي تُعاني من ظروف مادية صعبة وتقابل أزمة مادية في مستواهم المعيشي ودون دخل مادي بسيط، حيث تساهم الحكومة في إتاحة الكثير من البرامج والمبادرات السكنية، حتى يتم مساعدة مواطنين المملكة السعودية في الحصول على مسكن آمن حتى يستقروا فيه فبدأت المملكة بمبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تأكيدًا على جهود المملكة المُستقبلية.

بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تعتبر مبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان هي إحدى مبادرات وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الإسكان بتوفير مساكن في كافة مناطق المملكة السعودية، ويستطيع المستفيد الذي يستحق هذا الدعم السكني التقديم على هذا البيت المجاني عن طريق الدخول على صفحة الأراضي المجانية واختيار المخطط المناسب له.

وتكون الوزارة داعمة لتلك الأراضي السكنية حيث تكون مجانية، كما أنه من حق المستفيد بهذا الضمان الحصول على تمويل بناء شخصي بدعم رسميًا من قبل الوزارة، وذلك بهدف إتاحة مساكن للأسر التي تحتاج هذا السكن بشكل ضروري.

وبالأخص الفئات التي تندرج تحت ما يسمى بالضمان الاجتماعي، وتتيح وزارة الإسكان المواطنين السعوديين التقديم على مبادرة البيت المجاني لمستفيدي الضمان الذين يمتلكون طلب في بوابة الدعم السكني إسكان، ولكل شخص مقيد في الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يتم توفير بيوت مجانية للأسر الأكثر احتياج للدعم في المملكة السعودية.

التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

وهناك عدة خطوات يجب اتباعها حتى يتم التقديم على دعم البيت المجاني لمستحقي الضمان الذي يكون مدعوم من قبل وزارة الإسكان التنموي، وتلك الخطوات هي:

يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

قم بالضغط على اختيار (تقديم طلب دعم سكني).

ثم قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة للتقديم والتسجيل في البرنامج، مثل (اسم المتقدم لبرنامج الإسكان التنموي- رقم الهوية- رقم الجوال- تاريخ الميلاد).

ثم قم بالضغط على اختيار (إرسال).

ثم يقوم النظام بدراسة طلب التقديم للحصول على الدعم، ثم يتم التأكد من أن المتقدم من الأفراد المستحقين للدعم ام لا، ويتم الرد عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ثم يقوم مستحق الضمان الاجتماعي بالتقديم إلكترونياً على البيت المجاني من وزارة الإسكان.

رقم الإسكان التنموي الموحد

يُمكنك الاتصال الآن على رقم 199090 وسوف يتم الرد عليك في الحال حيث تستطيع أن تعرف أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي 2021-1442 وما إذا حصلت على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالفعل.