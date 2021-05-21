نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وخطوات التقديم على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، من أهم الخدمات التي يقوم مصرف الراجحي بتوفيرها لعملائه سواء كان المستفدين من القروض الشخصية أو من خلال التمويل العقاري، حيث يوفر بنك الراجحي العديد من الخدمات الممتازة التي تعمل على تقديم أفضل خدمة للمواطنين المقيمين على أرض المملكة، ويوفر الكثير من الحسابات الجارية التي تخدم العديد من المشاريع ويمكن الحصول على كافة المعلومات عن بنك الراجحي وخطوات التقديم على القرض بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي من بنك الراجحي.

طريقة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات وأنواع عديدة من التمويل ولكن كل خدمة مرتبطة بشروط، حيث إن كنت تريد الحصول على قرض من مصرف الراجحي لا بد على الموافقة على الشروط التي يقوم بتحديدها مصرف الراجحي حيث يعمل على سد حاجة العملاء خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يمر على كثير من الأشخاص بسبب الأمراض المنتشرة وعدم القدرة على مزاولة المهن المختلفة كما كان في السابق، وبنك الراجحي يوفر ويسد حاجات العملاء.

كما وفر الكثير من التمويل التي لها شروط بسيطة وميسرة على العملاء مثل الحصول على قرض بدون تحويل راتب وأيضًا يوفر البنك تمويل شخصي بدون كفيل ومن خلال الموقع الراسمي لمصرف الراجحي يمكن بسهولة الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية ومعرفة القروض وقيمة تلك القروض وما تبقى من أقساط القروض.

التقديم على القرض

لا بد أولاً من الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع الراجحي الإلكتروني.

يقدم العميل نسخة مصورة من بطاقة الهوية السعودية إذا كان مواطن سعودي أو نسخة مصورة من بطاقة الإقامة للذين يقيمون على أرض المملكة العربية السعودية.

تقدم صورة مؤهل الفرد الدراسي.

تقديم خطاب من المكان الذي يعمل فيه الفرد ويكون يحتوي على الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.

يقدم مصرف الراجحي خدمة

الاستعلام عن القروض المختلفة بأنواعها والاستفسار عن أي معلومات تخص تلك القروض.

يتم تقديم الطلب والانتظار حتى يقوم البنك بالرد.

هناك أيضًا إمكانية لاستخدام حاسبة القرض لمعرفة القرض والأقساط المتبقية.

حاسبة التمويل الشخصي و الاستعلام عن قرض الراجحي

يقدم تمويل الراجحي الجديد خدمة حاسبة التمويل الشخصي والتي من خلالها يتم معرفة قيمة الراتب الذي من خلاله يتم الحصول على القرض، كما توفر تلك الخدمة معرفة وحساب القسط الشهري المرتبط بالتمويل الشخصي من بنك الراجحي ومن خلال ذلك يمكن الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية.

فتح حساب جديد في بنك الراجحي

أكد مصرف الراجحي أنه يمكن الآن الحصول على حساب إلكتروني من خلال تحميل تطبيق الراجحي على الهواتف الذكية وصرح أنه يجب على المتقدم لفتح حساب إلكترونيًا من مصرف الراجحي أن يكون تخطى عمر 15 عام، لكن تلك الخدمة التي يقدمها المصرف للعملاء لا تتيح للعميل الحصول على الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك مثل دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات الأخرى ولكن من أجل الحصول على تلك المميزات والخدمات يجب على العميل أن يقوم بزيارة أقرب فرع موجود عنده من أجل الحصول على تلك المميزات.

رقم بنك الراجحي المجاني

يحتاج الكثير من الأشخاص متابعة التجديدات المصرفية التي يقدمها بنك الراجحي لذلك فيمكن للعملاء الحاليين في بنك الراجحي الاستعلام قرض الراجحي والخدمات المصرفية من خلال رقم بنك الراجحي المجاني وذلك فقط للعملاء داخل حدود المملكة العربية السعودية والرقم هو كالآتي: +966920003344

إذا كنت عزيزي العميل من الأشخاص الجدد والعملاء الجدد في مصرف الراجحي وتريد أن تحصل على معلومات أو الاستعلام عن قروض أو غيرها من خدمات بنك الراجحي للأشخاص يجب عليك أن تقوم بالاتصال على الرقم المجاني الخاص بالعملاء الجدد فقط داخل المملكة العربية السعودية وهذا الرقم هو كالآتي: 8001241222 .

تمويل إمكان الجديد من بنك الراجحي

بنك الراجحي من البنوك التي تقدم العديد من الخدمات البنكية والمصرية للشركات والأفراد وتعمل على تقديم القروض لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط بطريقة ميسرة دون تعقدات أو رسوم مالية، كما يتميز مصر الراجحي بأن قروضه تابعة لتعاليم الشريعة الإسلامية أي بدون فوائد على القرض، كما أطلق البنك قرض تمويل إمكان وهو من التمويلات الجديدة الميسرة التي تستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وعلى فترات سداد طويلة.