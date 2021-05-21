التسجيل في منصة أحسان للأرامل والمطلقات بالمملكة، تعمل منصة أحسان على دعم وتنظيم العطاء الخيرى في المملكة، وتهدف إلى تمكين القطاع الغير عامل ومحدودي الدخل والمطلقات والأرامل وإعالة المرضى، فتقدم منصة أحسان الكثير من الخدمات الخيرية للمواطنين والمواطنات، وتستهدف العديد من الفئات التي تحتاج للمساعدات الخيرية، كم تتيح منصة أحسان التبرع منها أيضا للمحتاجين، وتعتبر فئة المطلقات من الفئات التي تسعى إلى منصة أحسان، وذلك لتوفير الخدمات المناسبة لهم، إذ تعتمد منصة أحسان على جمع التبرعات من خلال موقعها الرسمي ومساعدة المحتاجين، حيث تخضع هذه المنصة للأشراف التام من الحكومة، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنتعرف على كيفية التسجيل والشروط الواجب توافرها وكل المعلومات التي تساعدك على الاستفادة من منصة أحسان للمطلقات والأرامل.

التسجيل في منصة أحسان للأرامل والمطلقات بالمملكة

كيفية التقديم في منصة أحسان فيما يتعلق بالأرامل والمطلقات، من أجل التعرف على أهم المحاور الرئيسية التي تقدمها المنصة في مجال التبرع، والاستفادة منه بطريقة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي على المدى البعيد، بدون التفريق بين العائلات والأسر المحتاجة والتي تستفيد من خدمات مثل هذه المنصات مباشرة فهناك طريقة للتسجيل والاستفادة من هذه المنصة:

الدخول إلى رابط منصة إحسان الخيرية. الضغط على تسجيل الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة. سوف تنتقل إلى صفحة التسجيل في المنصة. الضغط على إنشاء حساب. ستنتقل لصفحة اخرى لوضع البيانات: الاسم كاملا، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال. سترسل رسالة على الجوال بها رمز تحقق أدخاله مع المعلومات. الضغط على حساب جديد، سيتم أنشاء الحساب في المنصة وبعدها اتبع التعليمات للتسجيل أعانة للمطلقات والأرامل.

مزايا منصة أحسان للمطلقات والأرامل وجميع المستفيدين

تتيح المنصة للمتبرعين إمكانية التبرع في أي وقت ومن أي مكان. التبرع عبر البطاقات الائتمانية والفيزا والطرق الإلكترونية الأخرى للدفع. تقدم المنصة مجالات متنوعة في الحالات المتاحة للتبرع. استخدام معايير الأمان للحالات من اجل المحافظة على خصوصيتهم. يستفيد من المنصة أيضا المطلقات والأرامل لأعلتهم وإعالة اسرهم بهدف المساواة بين المواطنين.

طريقة التواصل مع منصة أحسان لعرض مشكلتك

لكل الراغبين من الاستفادة من منصة أحسان هناك رقم مجاني وفريق من الدعم الفني للتعرف على الحالات والإجابة والاستفسار عن أي معلومة، حول ألية التقديم والشروط والتسجيل، فيمكن الاتصال عن طريق الجوال بإرسال رسالة نصية بشرح الحالة على الرقم التالي ( 8001247000)، أو التواصل عبر منصة أحسان الإلكترونية، أو عبر توتير، وشرح الحالة وفريق عمل يقوم بالبحث في الطلب والمعلومات المقدمة والرد عليها جميعا.

كيفية التبرع في منصة أحسان لجميع المستفادين ومنهم المطلقات والأرامل