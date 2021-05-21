شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي بيتك مصدر تمويلك

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي يقدم مصرف الراجحي مجموعة كبيرة من منتجات التمويل العقاري التي تلبي احتياجات عملاءها، سواء كان العميل يرغب في شراء عقار جديد أو يرغب في إعادة تمويل أو إعادة هيكلة التزاماته التمويلية العقارية الحالية، أو يريد شراء عقار استثماري، حيث أن بنك الراجحي يقدم تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يستطيع العميل الحصول على التمويل دون الحاجة لذهاب إلى إي فرع من فروع بنك الراجحي، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التى يوفرها البنك لعملاءه، وفى السطور القادمة سوف نشرح لكم الشروط والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التمويل، كما يمكن التعرف علي شروط الحصول علي التمويل الشخصي مباشر الأفراد من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة.



شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

هناك مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل بنك الراجحي لعملاءه للحصول علي التمويل العقاري من بنك الراجحي، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط أن لا يقل راتبه عن 7500 ريال للموظفين في أحد هيئات القطاع الخاص وأن لا تقل مدة العمل في المؤسسة عن 12 شهر، بينما لا يقل عن 6 شهور للعاملين في القطاع الحكومي. يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية. يلزم أن يكون من العاملين في الجهات المعتمدة وان يقوم بتحويل راتبه إلى مصرف الراجحي .يجب أن يكون المتقدم من بين المقبولين في برنامج صندوق التنمية العقارية. الحد الأقصى للأجل المخصص لاستحقاق التمويل المدعوم حتى قيمة 500000 ريال سعودي هو ثلاثون عامًا من تاريخ الحصول على التمويل. يتم تسجيل ملكية العقار باسم بنك الراجحي حتى يقوم العميل بدفع جميع الاستحقاقات الخاصة بالتمويل والتي تشمل رأس المال والأرباح المستحقة عن فترة التمويل بالكامل. ولابد أن تكون مدة التمويل محسوبة بالعمر التقاعدي للعميل الحكومية وشبه الحكومية لمدة 20 سنة للعقارات المكتملة و 10 سنة للعقارات السكنية. لا يمكن أن يقل راتب المواطن على 5000 ريال سعودي لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومية

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل العقاري من بنك الراجحي

تقديم مستندات خاصة بالمتقدم منها طلب التمويل. تقديم صورة من بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة. تقديم نموذج تحويل الراتب من جهة العمل. تقديم مستندات خاصة بالعقار مثل صورة الصك من الوجهين. رسم كروكي للموقع الخاص بالعقار. تقديم قرار من المساحة في حالة الاختلاف عن مساحة الأرض عن المساحة المكتوبة. تقديم تعريف خاص من جهة العمل.

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يقدم التمويل الإسكاني المعجل المدعوم لمستحقي التمويل من صندوق التنمية العقارية، كما يحق للعميل الحصول على الأرباح الشهرية “نقدًا”، وفق شروط البرنامج وأحكامه.