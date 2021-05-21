للمتقاعدين فقط.. تمويل مالي يبدأ من 10 الآف ريال حتي 500 ألف ريال بأقل راتب من بنك ساب السعودي

قروض المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب السعودي هو أحد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم لجميع العملاء التابعين لهم كل الخدمات المصرفية التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية لهم، ومن خلال هذه الخدمات يهدف بنك ساب إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد، ومن هنا يسعى بنك ساب إلى تقديم خدمات وتمويلات شخصية تناسب كل الفئات العمرية، ولكن يوفر بنك ساب الجميع ويقوم بتقديم تمويل شخصي للمتقاعدين فقط، حيث يبحث الكثير من المتقاعدين السعوديين وغير السعوديين عن تمويل شخصي سريع خاص بالمتقاعدين فقط، ويقدم بنك ساب هذا التمويل وفق خيارات تمويلية سهلة ومرنة للجميع، وسوف نبرز لكم مميزات قروض المتقاعدين بدون كفيل من بنك ساب بأي فرع داخل المملكة العربية السعودية.

فوائد الحصول علي تمويل مالي للمتقاعدين من بنك ساب السعودي

توفير مبالغ قروض المتقاعدين بدون كفيل من 10.000 الآف ريال حتي 500.000 ألف ريال سعودي.

صرف مبالغ التمويل للمتقاعدين بتوافق شرعي إسلامي.

توفير فترة سداد تبدأ من عام حتي 5 أعوام.

الحصول علي التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك ساب السعودي

أن يكون عمر العميل ما بين 40 عام حتي 67 عام.

ألا يقل الراتب الخاص للمتقاعد عن 3000 ريال سعودي فقط.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد السعوديين.

إحضار صورة من جواز السفر وذلك للمواطنين من مجلس التعاون الخليجي وكذلك للمقيمين.

إحضار صورة من بطاقة الهوية للمقيمين.

تحويل الراتب علي بنك ساب.

إحضار خطاب تعريفي بالراتب من جهة العمل التابع له

رابط التقديم علي قروض بنك ساب للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية

يمكن لكل متقاعد التقديم علي طلب تمويل لقروض المتقاعدين بدون كفيل من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص للتمويلات الشخصية لبنك ساب، حيث يتم الدخول إلكترونياً من أي جهاز حاسوب أو جوال علي موقع ساب ومن خلاله يقوم كل عميل بتحديد مبلغ التمويل المالي.

تمويلات أخري داخل بنوك سعودية

قروض المتقاعدين في السعودية تتعدد مصادرها من عدة بنوك سعودية، ويطرح كل بنك التمويل الخاص به وفق شروط محددة تناسب كل فرد وفق الراتب الشخصي الذي يحصل عليه شهرياً، حيث يوجد تمويل 100 ألف ريال من بنك سامبا للسعودي والمقيم بالمملكة، كما يتوفر أيضاً تمويل قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري بأطول فترة سداد لجميع المقيمين داخل المملكة وغيرها من القروض الشخصية التي تناسب الجميع.