نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شركة اليسر للتقسيط 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة اليسر للإجارة والتمويل

تم إنشاء شركة اليسر للإجارة والتمويل في عام 1990 ميلاديا، وتلك الشركة هي إحدى شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، استقلت الشركة في عام 2003، والشركة تتبع مجموعة عبداللطيف العيسي القابضة، والتي أصبحت افضل خيار للتمويل في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب أنها الشركة الرائدة الأولى في تقديم خدمات التمويل، عن طريق تقديمها للعديد من برامج التمويل المختلفة التي تتناسب مع الأفراد والشركات، واصبحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المرتبة الأولى من بين شركات الإجارة والتمويل المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما تعتبر من ضمن أسرع 100 شركة التي تنموا في المملكة، وحصلت الشركة على العديد من الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية.

شروط شركة اليسر للتقسيط 2021

لكي تحصل على أحد عروض التقسيط يجب أن تتوافر لديك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر، وتلك الشروط هي كالأتي:

أن يكون راتب الشخص الذي يريد القرض لا يقل عن 5000 ريال سعودي للمواطنين و 6000 ريال سعودي للمقيمين في المملكة.

أن يكون يعمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالنسبة للسعوديين و 6 أشهر للمقيمين في المملكة.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يكون أكثر من 60 عاما، وأن لا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 عاما.

يشترط ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وألا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 سنة.

أن تكون قيمة الأصل لا تقل عن 35 ألف ريال سعودي

المستندات المطلوبة للتقسيط من شركة اليسر2021

يجب توافر بعض المستندات المهمة لكي تحصل على تمويل من شركة اليسر، وتلك المستندات هي كالتالي:

بجب توافر خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية وذلك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

يجب توافر هوية سارية المفعول.

يجب توافر رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن يتوفر جواز سفر ساري المفعول (بالنسبة للمقيمين)، ويجب أن يتوفر أيضا الهوية الوطنية الخاصة ببلدهم الأم الخاصة بالمقيمين.

يجب توافر كشف للحساب البنكي.

يجب توفير العنوان الوطني مصدق الخاص بالشخص الذي يريد التمويل.

يجب علي المتقدم لأخذ القرض أن يقوم بعرض سعر السيارة من أحد المعارض المعتمدة لدى شركة اليسر.

يجب توافر نموذج استقطاع من الراتب (بالنسبة للمتقاعدين).

مميزات شركة اليسر للتقسيط

يوجد العديد من المميزات التي توجد في شركة اليسر للتقسيط، وذلك جعلها الشركة الرائدة كما ذكرنا بالأعلى، وتلك المميزات هي كالتالي:

يمكنك الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 750 ألف ريال.

يستطيع المقيم الحصول على الأقساط بدون كفيل.

الشركة تقدم هامش ربح تنافسي بالنسبة لباقي الشركات.

فترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهراً.

توفر الشركة تمويل للسيارات المستعملة.

وسائل التواصل مع شركة اليسر

توفر شركة اليسرالعديد من وسائل التواصل المختلفة للعملاء، وذلك لكي تسهل على المواطنين والمقيمين الذين يريدون الاستفسار عن خدمات الشركة، ويمكنك التواصل مع الشركة عن طريق إحدي الطرق التالية:

رقم شركة اليسر المجاني هو 8001160711.

الرقم الذي توفره شركة اليسر للشكاوي هو 8001162752.

يمكنك زيارة أحد فروع شركة اليسر للتقسيط من الساعة 8:30 صباحا إلى 4:30 مساءا في أي يوم ماعدا يوم الجمعة ويوم السبت

نموذج الاتصال الذي توفره شركة اليسر.

رابط تقديم طلب تقسيط من شركة اليسر

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة أن يتقدموا بطلب للإجارة أو التقسيط أو الحصول على أي من خدمات الشركة، وللتقديم يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للشركة، ثم قم بتقديم الطلب بشكل كامل من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة، من أجل دراسة الطلب وبعد ذلك سيتم التواصل معك.

وبهذا نكون قد عرفنا شروط شركة اليسر للتقسيط والمستندات المطلوبة للتقسيط من شركة اليسر ومميزات شركة اليسر للتقسيط ووسائل التواصل مع شركة اليسر ووسائل التواصل مع شركة اليسر.