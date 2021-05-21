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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم سكني للمطلقات والأرامل للحصول على سكن وطريقة التقديم الكترونياً في المقال التالي
طريقة التقديم في سكني للمطلقات والأرامل بالسعودية نستعرضها بالتفصيل، وهي إحدى الطرق التي تنال اهتمامًا كبيرًا من قِبَلِ عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية خصوصًا المطلقات والأرامل، الذين يريدون الاستفادة من برامج سكني نظرًا لإمكانية حصول كل من المطلقات والأرامل على الدعم السكني المناسب لهم، والذي يضمن لكل أسرة تحقيق أكبر قدر مما يريدونه من الراحة في حياتهم.
سكني للمطلقات والأرامل
هي إحدى الخدمات التي تتكفّل بتقديمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، والتي دائمًا ما تعمل جاهدةً وتبذل كل طاقتها في دعم الأسر السعودية، ويكون هذا الدعم سائرًا وفق مجموعة من المعايير التي من شأنها ضمان تحقيق العدالة لمن هم يستحقون الدعم الفعلي، ويكون ذلك من جميع الجوانب سواء كانت مالية أو اجتماعية أو صحية، أما بالنسبة للتسجيل في سكني، فتستطيع تقريبًا أي مطلقة أو أرملة أن تقوم بذلك، ولكن بعد توافر كل الشروط التي اشترطتها وزارة الإسكان في ذلك.
تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون قد مر على الطلاق (بالنسبة للمطلقة) أو وفاة الزوج (بالنسبة للأرملة) عامان كحد أدنى.
- يجب أن يكون لدى المطلقة طفل واحد على الأقل، كما يجب أيضًا أن يكون جميع أبنائها تحت عمر خمس وعشرين عامًا.
- من الواجب على الأرملة التي تريد التقديم في سكني أن يكون أبوها متوفيًا.
- يجب على الأرملة أيضًا أن تكون أرملةً لزوج سعودي الجنسية.
طريقة التقديم في سكني للمطلقات والأرامل
من الممكن اتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل التقديم في سكني للمطلقات والأرامل، وهي كالتالي:
- يجب أولاً أن تقوم بالدخول إلى رابط سكني ومتابعة الخطوات بالتفصيل.
- تقديم ما هو معروف بدفتر العائلة، بالإضافة إلى إكمال بعض البيانات الشخصية التي تكون مطلوبة.
- التحقق من الرمز المرئي، وبعدها سوف تقوم باستقبال الرمز الخاص بدخولك على الهاتف.
- الدخول مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بسكني، وقم بإتمام عملية تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بك بالإضافة إلى كلمة السر.
- كمال كل البيانات التي تكون مطلوبة منك، ولا تغفل تجهيز أوراق رسمية توضح تفاصيل راتبك مثل معرف الراتب أو كذلك ما هو معروف بنموذج الدخل الشهري.
- بعد الانتهاء من كل الخطوات السابقة، تكون بالفعل قد أتممت التقديم في سكني للمطلقات والأرامل، وبعدها يجب عليك الانتظار حتى تتلقى قبولاً مبدئيًّا، وهو لا يستغرق كثيرًا من الوقت.
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