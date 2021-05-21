نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل.. شروط شركة اليسر للتقسيط وأهم العروض في 2021 والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُقدّم شركة alyusr للإجارة والتمويل خدماتها للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، منذ أكثر من 20 عامًا، إذ يُمكن معرفة شروط شركة اليسر للتقسيط 2021م، والأوراق المطلوبة، قبل اختيار المنتج أو السلعة التي يُريدها المواطن لدفع ثمنها بعد ذلك بالتقسيط المريح، فيما يأتي ذلك تيسيرًا من هذه الشركة التابعة لمجموعة عبداللطيف العيسى القابضة، التي استطاعت أن تأتي على رأس قائمة شركات الإجارة والتمويل في المملكة.

ويُمكن للمواطن أو المقيم المستوفي الشروط، الحصول على تمويل يصل إلى 750 ألف ريال سعودي، دون الحاجة إلى وجود كفيل، وبهامش ربح تنافسي، على أن تتم عملية سداد التمويل في مدة تصل إلى 5 سنوات.

شروط شركة اليسر للتقسيط 2021

ننشر شروط شركة اليسر للتقسيط 2021م، التي يجب توفّرها قبل الاستفادة من برامج التمويل التي تُقدمها الشركة، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم سواء للقطاع العام أو الخاص لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي للمواطنين، و6 آلاف ريال للمقيمين. العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وعمر المتقاعدين لا يزيد على 70 سنة. لا بُد من أن يكون على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر بالنسبة للمواطنين و 6 أشهر بالنسبة للمقيمين. قيمة الأصل تبدأ من 35 ألف ريال.

المستندات المطلوبة للتقسيط من شركة اليُسر

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقسيط من شركة اليسر في المملكة، فقد جاءت على النحو التالي:

خطاب تعريف بالراتب مُصدّق من الغرفة التجارية وذلك للعاملين في القطاع الخاص. إحضار هوية سارية المفعول. كشف حساب بنكي. توفير جواز سفر ساري المفعول للوافدين، مع توفير الهوية الوطنية الخاصة بهم في البلد الأم. إحضار رخصة قيادة سارية المفعول. إحضار عرض لسعر المنتج. نموذج استقطاع من الراتب بالنسبة للمتقاعدين. توفير العنوان الوطني مُصدّق.

عروض شركة alyusr للتقسيط 2021

وأمام المواطن أو المقيم في السعودية، فُرصة للاستفادة من العروض التي تُقدمها شركة اليسر للتقسيط، وهي على النحو التالي: