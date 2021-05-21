قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي وشروطه

قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين الذي يقدمه بنك الراجحي للاستفادة من سراء السيارات الجديدة أو المستعملة بالتقسيط بطريقة سهلة وأقساط مريحة ومناسبة، ويبحث المتقاعدين بعد التقاعد على الراحة في التنقل باستخدام السيارات ويكون ذلك من خلال تأجير أو تقسيط السيارات من الراجحي وفقا لشروط وضوابط معينة يجب توافراها، يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات والقروض للمتقاعدين لمساعدتهم على مواجهة الحياه بعد الانقطاع عن العمل من خلال تقديم القروض المختلفة مثل شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة وغيرها الكثير، ويعد قرض السيارات قرض يتفق مع الشريعة الإسلامية بدون مقدم أو دفع دفعات محددة وتكون فترة سداد التمويل تصل إلى 60 شهرا، ويقوم البنك بشراء السيارة التي يختارها العميل ويبيعها للعميل وفق نظام التقسيط حسب المدة ويمكن تسجيلها باسم وللعميل الحق في بيعها، كما يقدم بنك الراجحي الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة من التأجير من خلال التأجير التمويلي او منتج المرابحة أو منتج معدل وتتوافق مع كل سعودي على حسب ظروفه وقدرته المادية على التقسيط أو ألتأجير لذلك يعتمد على قرض السيارات المتقاعدين والسعوديين وأيضا متاح للمقيمين في المملكة.

قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي

يتميز قرض السيارات من بنك الراجحي بانه لا يوجد حد أقصى لمبلغ التمويل كما تكون فترة السداد تصل إلى 5 سنوات، كما أن رسوم السداد المبكر تكون تكلفة 3 شهور تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة وتكون الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما اقل غير أن النسبة الثابتة لهذا التمويل هي %3.45 على مبلغ التمويل الكامل لمدة سداد التمويل.

شروط قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين

الحد الأدنى للدخل لا يقل 1900 ريال سعودي. الحد الأقصى لسن المدنيين 65 سنة. الحد الأقصى لسن العسكريين: حسب الرتبة العسكرية عند التقاعد. يشترط تحويل راتبك للحصول على التمويل.

الأوراق المطلوبة لقرض السيارات للمتقاعدين