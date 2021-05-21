كيفية الحصول علي راتب شهري للعاطلين عن العمل 1442 لأكثر من سنه من التأمينات الاجتماعية السعودية

كيفية الحصول علي راتب شهري للعاطلين عن العمل 1442 يبحث الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر عن الطريقة المتبعة ليتم الحصول على الراتب الشهري الخاص بالعاطلين عن العمل في السعودية، حيث تقوم الحكومة السعودية بتوفير امكانية الحصول على راتب شهري للعاطلين عن العمل الأشخاص حتى عمر 59 عام في السعودية، وذلك من خلال نظام ساند الذي يوفر الدعم المالي الشهري للمتقاعدين عن العمل في السعودية وبشكل خاص الاشخاص التابعين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في السعودية، حيث يهدف هذا النظام الى تقديم الرعاية والحماية لكافة العاملين في السعودية والعاطلين عن العمل والاسر الخاصة بهم، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة التقديم للحصول على راتب شهري للعاطلين عن العمل في السعودية وكذلك الشروط اللازمة للحصول على هذا الراتب.

كيفية الحصول علي راتب شهري للعاطلين عن العمل 1442

يمكن لكافة المواطنين العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية والراغبين في الحصول على راتب شهري للعاطلين اتمام هذا التقديم الكترونيا بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي.

الدخول الي رابط التأمينات الاجتماعية.

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول من الموقع.

ادخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور بشكل صحيح في المكان المخصص لها.

ادخال رمز التحقق المرئي ومن ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

من بين الاختيارات المتاحة يتم اختيار التعطل عن العمل.

اختيار برنامج ساند من بين الاختيارات.

من ثم كتابة رقم الايبان الخاص بالمتعطل عن العمل.

الضغط على ايقونة ارسال.

سوف تصل رسالة نصية الى رقم الهاتف الخاص بك تتضمن رمز يجب ادخاله بشكل صحيح.

يتم بعد ذلك تأكيد ارسال الطلب.

شروط الحصول على راتب العاطلين عن العمل

لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على راتب شهري للعاطلين عن العمل في جميع انحاء السعودية من قبل برنامج ساند، لابد من اتباع مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الراتب وهي كالتالي.

ان يكون المتقدم للحصول على الراتب سعودي الجنسية.

ان يكون المتقدم للحصول على الراتب عمره ثلاثون عاما او اكثر.

يجب ان يكون المتقدم قد تجاوز المدة التي تم التصريح بها في قانون العمل في السعودية في نظام ساند للعاطلين عن العمل، وذلك تبعا المادة الرابعة عشر.

ان يكون الشخص المتقدم ليس لديه اي نشاط اخر يمثل مصدر من مصادر الدخل المختلفة.

يجب ان يتم الالتزام بالتدريبات التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.

يشترط ان يكون المتقدم لم يسبق ان تم فصله من عمل اخر مسبقا.

ان يكون المتقدم لم يسبق له وترك عمله بإرادته مسبقا.

حالات يتم بها وقف الراتب الشهري من ساند للعاطلين عن العمل

هناك بعض الحالات التي تم تحديدها من خلال ساند حينها يتم وقف منح الراتب الشهري للعاطل عن العمل، وجاءت اهم هذه الحالات على النحو التالي.

في حالة وفاة الشخص.

في حالة اذا كان المستفيد لديه دخل شهري اخر يحصل منه على المال.

اذا كان المستفيد لم يعد قادر على العمل بعد ذلك.

يتم ايضا ايقاف منح الراتب في حالة ايقاف تسجيل المستفيد لدى الوزارة لأي سبب من الاسباب.

في حالة كانت لمستفيد لا يقوم بالبحث عن العمل بشكل جاد.

مقدار دعم ساند للمتعطلين عن العمل