“الجمارك” تحبط تهريب 306 كلجم من الحشيش المخدر مخبأة داخل أعواد قصب بطريقة احترافية

بلادي – الرياض: أحبطت الجمارك السعودية تهريب 306.5 كلم جرام من مادة الحشيش، مخبأة داخل صندوق خلفي لشاحنة قادمة عبر منفذ الوديعة. وأوضحت الجمارك، في بيان اليوم الجمعة، أن كميات الحشيش المضبوطة كانت مخبأة داخل أعواد من القصب محملة على الشاحنة بطريقة احترافية لخداع رجال الجمارك.

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