إغلاق مركز شهير للتسوق في جدة بعد رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية

بلادي – الرياض:

أغلقت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية، مركزًا شهيرًا للتسوق في حي البغدادية بعد رصد عدد من المخالفات الصحية.

وتمثلت المخالفات في عرض منتجات غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة لمخالفة سوء التخزين، حيث جرى إتلاف 640 كجم من تلك المواد لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية أثناء جولاتها الرقابية رصدت عرض سوبر ماركت أجباناً وألباناً منتهية الصلاحية وكذلك معجنات ولحوما وحلويات وخلطات طعام مجهولة المصدر، بجانب سوء التخزين لأصناف من التمور، وعرض مواد غذائية محضرة من السابق.

وبيّن الدقس أن الأمانة أتلفت على الفور جميع المنتجات لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وأغلقت الموقع بالأختام الرسمية لحين تصحيح المخالفات وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.