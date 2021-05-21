“فيفا” يوافق على دراسة مقترح الاتحاد السعودي بخصوص كأس العالم

بلادي – الرياض:

أعلن اتحاد الكرة موافقة أعضاء كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المقترح الذي تقدّم به بخصوص كأس العالم.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان مُقتضب صادر عنه اليوم (الجمعة)، إلى أن أعضاء الكونغرس صوتوا في الاجتماع الـ71 بالموافقة على مقترحه بدراسة جدوى إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بـ166 صوتًا.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد اعتمد المقترح رسميًا.