“هيئة الاتصالات” تدعو المسافرين لمعرفة الحقوق المتعلقة بخدمات التجوال الدولي

بلادي – الرياض:

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المسافرين للتواصل مع مقدم الخدمة قبل السفر خارج المملكة؛ للتعرف على الخدمات والباقات المتعلقة بالتجوال الدولي واختيار الأنسب منها.

ونصحت بتفعيل الآليات التي تسهم في تقليل استهلاك البيانات، ومن بينها إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، وإيقاف تحميل الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في التطبيقات التي تتيح هذه الخاصية.

وشددت على أهمية معرفة أسعار خدمة التجوال الدولي وأسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي، ودراسة خيار اقتناء شريحة تابعة للمشغل لاستخدامها أثناء التنقل.

وأكدت على ضرورة معرفة الخدمات التي لا تخضع للحد الائتماني أثناء التجوال الدولي، وهي أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية.

وأشارت إلى وجوب إشعار المستخدم بمجموعة من المعلومات فور اتصاله بشبكات الاتصالات المتنقلة أثناء التجوال عبر رسائل نصية مجانية باللغة التي يفضلها، ومن بينها أسعار استلام وإجراء المكالمات والرسائل، بالإضافة إلى أسعار استخدام الإنترنت، ووسائل الاتصال بمقدم الخدمة أثناء التجوال.