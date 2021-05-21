المسند: خسوف كلي للقمر منتصف الشهر الجاري ..ولن يشاهَد في هذه المناطق

بلادي – الرياض:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبدالله المسند، حدوث خسوف كلي للقمر في منتصف الشهر الجاري، وفي صباح يوم الأربعاء القادم، عند الساعة 12:44 مساءً.

وأكد أن هذا الخسوف لا يمكن مشاهدته في كل من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا؛ لكونه يقع نهاراً، منبهًا بأن نجم الثريا سيغرب مع غروب الشمس وفقاً لأفق الرياض، وستظهر للعيان جهة الشرق بعيد الفجر في 7 يونيو المقبل.

ونوه بأن معظم المناطق تشهد استقرارا جويا عاما عدا تشكيلات من السحب، التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء محدودة على الحدود السعودية الشمالية، ومناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك.