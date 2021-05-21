تعرف على حقوق وواجبات المشاركين في الدراسات السريرية

بلادي – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقوق وواجبات المشاركين في الدراسات السريرية، وأهمها الموافقة المستنيرة، التي يؤكد فيها الشخص المتطوع رغبته في المشاركة في تجربة معينة بعد إخباره بعناصرها.

وأضافت أن هذه الموافقة توثق كتابيًا وتحمل توقيع المشارك مرفقًا بالتاريخ، كما يتم تعريف المشارك بتفاصيل الدراسة السريرية، وطبيعة وخصائص الدواء البحثي، والرعاية الطبية والطرق العلاجية البديلة.

وأكدت أن من حقوق المشارك في الدراسة حفظ سرية المعلومات الشخصية المتعلقة به، وأن تكون المشاركة في الدراسة مجانية وتتكفل بها الجهة الداعمة، كما يحق للمشارك رفض المشاركة أو الانسحاب من الدراسة السريرية إذا أراد ذلك.

وأشارت إلى أحقية المريض في الحصول على تعويضات عن المشاكل والمخاطر التي قد يتعرض لها، كما يحق له الحصول على جميع المعلومات ووسائل التواصل الخاصة بالباحث وفريق البحث ولجنة الأخلاقيات، إضافة للتواصل مع إدارة الدراسات السريرية بالهيئة في حال الحاجة لمزيد من المعلومات.

وأكدت أن هناك واجبات يجب على المريض اتباعها، منها الاطلاع على تفاصيل نموذج المشاركة والتوقيع عليه، والالتزام والصدق في الإجابات، واتباع تعليمات الفريق البحثي، وإبلاغه بأي تطورات.