طبيب يوضح مكونات “فايزر” ويفند إشاعات وجود شرائح إلكترونية في اللقاح

بلادي – الرياض:

فند طبيب الأطفال الدكتور محمد طليمات ما يشاع عن وجود شرائح “مايكرو تشيب” في لقاحات فيروس كورونا، وخاصة لقاح فايز، مرجعا ما يثار حوله إلى أنه دعاية مضادة.

وقال طليمات، في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع، إن مثل تلك الروايات ظهرت منذ الإعلان عن بدء تصنيع اللقاحات، من قبل لوبي مضاد لها، وهي بلا أساس، مازحا بأنه وضع مغناطيسا على ذراعه فلم يلتصق به.

وأضاف أن تركيب لقاح فايزر بسيط جدا، وهو عبارة عن 30 ميكروجراماً من الحمض الريبي النووي المرسال، ومغلف بمادة دهنية سكرية، تتألف من الكوليسترول، ومادة بولي اثيلين جلايكول، ومادة جليثرو فوسفوكولين، مع سكروز وكلور بوتاسيوم وكلور صوديوم وفوسفات بوتاسيوم وفوسفات صوديوم، وليس به معادن.

وأشار إلى أن مناعة اللقاحات تستمر مدة طويلة؛ فلقاح فايزر يعطي مناعة 95% قد تستمر لسنتين، وقد يُنصح لاحقا بجرعة ثالثة، أما سينوفارم فمناعته 79% بعد جرعتين، وبعد 6 أشهر تقل المناعة ويُنصح بجرعة ثالثة، في حال انخفاض الذاكرة المناعية.

ولفت إلى أن الحصول على جرعة أولى من أحد اللقاحات وثانية من لقاح آخر جائز نظريا، إلا أن هذا الفعل يحتاج لمزيد من الدراسات الموثقة للاعتماد عليها.

وتناول الطبيب موضوع الفطر الأسود والذي يصيب ضعيفي المناعة مثل مرضى السرطان، أنه نظرا لكثرة الإصابات في الهند بكورونا مع الإصابة بالسكري، لوحظ انتشار الفطر الأسود هناك، حيث يصيب الجيوب الأنفية والدماغ.

وبيّن أنه قد يصيب الجهاز الهضمي لدى الأطفال الخدج أيضا، ومنه ما يصيب الرئتين، أو الجلد، خاصة من لديهم جروح، وأن الأكثر انتشارا هو ما يصيب الجيوب الأنفية والدماغ.