نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد استئناف استقبال السياح الأجانب بالسعودية بعد تصريح بعودة السياحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد استئناف استقبال السياح الأجانب بالسعودية , منذ تفشي وباء كورونا وقطاع السياحة متعطل في جميع أنحاء العالم لمنع انتشاره ومن أجل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقامت المملكة العربية السعودية أيضًا بتعطيل الرحلات السياحية، بالرغم من أن السياحة تلعب مصدرًا هامًا من مصادر الدخل السعودي، حتى أعلن مصدر مسئول في قطاع السياحة السعودية باستئناف الرحلات السياحية مرة أخرى، واستقبال السياح الأجانب بالسعودية، وإن كنتم تريدون معرفة موعد استئناف استقبال السياح الأجانب بالسعودية، تابعونا وستعرفون على كل التفاصيل في خلال السطور القليلة القادمة.

موعد استئناف استقبال السياح الأجانب بالسعودية

السياحة هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية، وبالرغم من الظروف التي تمر بها المملكة إلى أنه مازالت المملكة تسير في خطواتها الأساسية لتنفيذ خطتها في وصول عدد السياح إلى 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، لأنه قبل تأثر البلاد بجائحة كورونا وصل عدد السياح إلى 40 مليون زائر سنويًا.

قطاع السياحة بالمملكة

وحرصًا من الحكومة السعودية وقطاع السياحة على مواصلة تحقيق أهداف رؤية 2030، وبدء تلقيح كل المواطنين والعاملين في القطاع، وبدء ملاحظة بعض التطورات الإيجابية للسيطرة على انتشار وباء كورونا، تم الإعلان عن بدء استئناف استقبال السياح الأجانب مرة أخرى على الأراضي السعودية.

جاء هذا التصريح من مستوى رفيع في قطاع السياحة السعودية، والذي أبدى فيه عن عز المملكة العربية السعودية عن بدء فتح أبوابها مرة أخرى لبعض من السياح الأجانب، وأنها قررت رفع القيود التي قامت بوضعها من قبل للحجر الصحي لبعض من الوافدين الأجانب.

كما أكد سيادته أنه لن يتم تطبيق أي إجراءات عزل في الحجر الصحي لهم، وأن تلك الضوابط والإجراءات تسري فقط على القادمين للأراضي السعودية من المواطنين والمقيمين فيها، أو المسافرين للأعمال سواء أكان في القطاع الحكومي أو الخاص، أو القادمين من الزيارات العائلية، ولكن السياح لن يطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي على الإطلاق.

ولقد عبر رئيس الهيئة فهد حميد الدين عن عودة السياحة السعودية مرة أخرى بهذا التصريح ” إن المملكة ستفتح أبوابها لاستقبال السياح الأجانب هذا العام، ومن المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد قريبًا جدًا” ولم يذكر موعدًا محددًا للعودة.