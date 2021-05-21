نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفة الكمامة برقم الهوية أو الإقامة وطريقة التظلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفة الكمامة برقم الهوية، هذه إحدى خِدْمَات المواقع الإلكترونيّة التي توفرها منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين المملكة العربية السعودية وهذه الخدمة جزء من الظروف التي تشهدها الملكة نتيجة انتشار وباء كورونا “كوفيد 19″، حيث طبقت السُّعُودية بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية ؛ لمنع انتشار الفيروس، من بين هذه الإجراءات الحاجة إلى ارتداء الكِمامة في الأماكن العامة وفرض مخالفات الكِمامة على كلّ من لا يلتزم بذلك.

ما هي مخالفة الكِمامة بالمملكة العربية السُّعُودية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، عن فرض مجموعة متنوعة من العقوبات لردع من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية في البلاد، بما في ذلك مخالفة الكمامة. تعد هذه المخالفة لمن لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية الطبية أو تغطية الأنف والفم عند مغادرة المنزل أو في الأماكن المزدحمة والعامة والأسواق والمحلات التجارية، وقد قدرت غرامة مخالفة الكِمامة بقيمة تصل إلى 1000 ريال سعودي. هذا يضاعف المبلغ إذا تكرر العقوبة مع الإغلاق لمدة 3 أشهر، وفي المرة الثالثة تضاعف العقوبة مرة أخري، ويتم إغلاق المنشأة لمدة 6 أشهر ويتم إحالة المسؤول إلى مكتب المدعي العام.

الاستعلام عن مخالفة الكِمامة برقم الهُوِيَّة

وزارة الداخليّة تقدم خدمة الاستعلام عن مخالفة الكِمامة برقم الهُوِيَّة، عبر منصة أبشر الإلكترونيّة، لكي يتمكن المواطنين بالمملكة من معرفة كافة التفصيل المتعلقة بمخالفة الكِمامة؛ ويتم الاستعلام عن مخالفة الكمامة باتباع التعليمات التاليّة:

الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لمنصة أبشر. الانتقال إلى الخِدْمَات الإلكترونيّة. الضغط على تبويب (الاستعلام). ثمَّ تحديد الاستعلام عن مخالفة الإجراءات الاحترازيّة. إدخال رَقَم الهُوِيَّة في الحقل المخصص لذلك. ثمَّ كتابة رمز التحقق المرئيّ. ثمَّ الضغط على أيقونة (بحث).

وبعد ذلك يُمكنكم معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمخالفة عدم ارتداء الكِمامة.

طريقة الاستعلام عن مخالفة الكِمامة برقم الإقامة

بإمكانكم الاستعلام عن مخالفة الكِمامة أيضا برقم الإقامة بواسطة اتباع الخطوات التاليّة:

الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لمنصة أبشر. الانتقال إلى الخِدْمَات الإلكترونيّة. الضغط على تبويب (الاستعلام). ثمَّ تحديد الاستعلام عن مخالفة الإجراءات الاحترازيّة. إدخال رَقَم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك. إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المعدّ له. ثمَّ الضغط على أيقونة (استعلام).

بعد ذلك يُمكنك معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بمخالفة عدم ارتداء الكِمامة برقم الإقامة التي تمّ إدخاله.

كيفية الاعتراض على مخالفة الكِمامة عبر منصة أبشر

طريقة الاعتراض على مخالفة لبس الكِمامة، هو ما يتساءل عليه الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية، فربما لم يكن مصرح لك ارداء الكمامة في حالة اذا كنت تعاني من أي امراض تنفسية قد يمنعك الدكتور المعالج من ارتداء الكمامة وبالتالي هذا مخالف في ظل أجواء جائحة كرونا فتقع عليك مخالفة ارتداء الكمامة التي تقدر حاليا بمبلغ 1000 ريال سعودي وتزيد مع تكرار المخالفة وفقا لتصريح وزارة الصحة، لذلك فإنَّ منصة أبشر الإلكترونيّة تُتيح لكم فرصة تقديم الاعتراض على هذه المخالفة، وذلك بواسطة اتباع التعليمات التاليّة:

الدخول إلى الموقع الإلكترونيّ لمنصة أبشر من إحدى الروابط السابقة. تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. الانتقال إلى تبويب (خدماتي). اختيار الخدمات العامة. ثمَّ الضغط على الرسائل والطلبات. اختيار (لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا). إدخال البيانات المطلوب إدخالها في الحقول المخصصة للاعتراض على مخالفة عدم لبس الكِمامة. وبعد ذلك الضغط على أيقونة (إرسال الطلب).

وبهذه الخطوات يتم تقديم طلب الاعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة.

عقوبات عدم ارتداء الكمامة

تم فرض غرامة مالية على من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والمولات والأسواق والمتاجر وغيرها من أماكن التواجد كما هو موضح في الفقرة التالية:

غرامة قيمتها 1000 ريال سعودي يتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

عندما تكرر المخالفة يتم مضاعفة الغرامة مع إغلاق المنشأة لمدة 3 أشهر.

عندما يتم تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم مضاعفة الغرامة مع إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر.

نموذج التظلم على مخالفة الكمامة 1442

تحميل نموذج التظلم على مخالفة الكمامة، عبر الإنترنت. الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. ننتقل إلى نموذج التظلم على المخالفة الخاصة بعدم ارتداء الكمامة. إدخال بيانات المتظلم ونوع التظلم. إدخال محل الإقامة ورقم الهوية الشخصية. ادخل الاسم الكامل لممثل الشخص الطبيعي أو الاعتباري ومحل الإقامة ورقم الهوية. قم بكتابة رقم القرار وتاريخ القرار وتاريخ العلم بالقرار وطريقة العلم بالقرار. التأكد من كافة البيانات المطلوبة. ننقر أخيرًا على ارسال.

رابط أبشر الاستعلام عن مخالفة عدم ارتداء الكمامة

رابط الاستعلام عن أيّ مخالفة صادرة بحقكم بشأن عدم ارتداء الكمامة بواسطة منصة أبشر الإلكترونيّة التباعة لوزارة الداخليّة السّعوديّة، مع شرح مبسط بالخطوات طريقة الاعتراض على مخالفة عدم ارتداء الكمامة عبر المنصة ذاتها بواسطة الرابط الإلكترونيّ المتاح لهذه الخِدْمَات سواء كانت برقم الهُوِيَّة أو برقم الإقامة.

استعلام مخالفة الكمامة برقم الإقامة

توفر وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للمقيمين إمكانية الاستعلام عن مخالفة الكمامة برقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة أبشر المرفق اعلى المقال. بعد ذلك النقر على الخدمات الإلكترونية قم الان بالنقر على “الاستعلام”. قم باختيار الاستعلام عن مخالفة الإجراءات الاحترازية. قم بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق. قم بالنقر على استعلام.

وبذلك نكون قد نوضحنا وشرحنا جميع طرق الاستعلام عن مخلفة الكمامة في المملكة برقم الهوية أو الإقامة وطريقة التظلم