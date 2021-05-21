شروط الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل وكيفية التقديم للحصول عليها

حدّدت الحكومة السعودية، شروط الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل بعد موافقة مجلس الوزراء في المملكة على تنظيمها، فيما يُمكن التقديم للحصول عليها من خلال برنامج حافز عبر منصة طاقات الإلكترونيّة، الذي يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في دخول سوق العمل، إضافة إلى تنظیم عملية الصرف للمستحقين لمدة 15 شهرًا متواصلة، ما لم يطلب المستفيد إيقاف الصرف أو إذا تُوفي، أو في حالة زوال أي شرط من شروط الاستحقاق.

شروط الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل

وجاءت شروط الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية، بعد تنظيم مجلس الوزراء لها، على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الإعانة سعودي الجنسية. أن يكون من المقيمين بشكل دائم في المملكة. القدرة على العمل والجدية في البحث عنه. غير مستحق للمعاش التقاعدي أو معاش من الضمان، أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ليس طالبًا أو متدربًا. ليس له أيّ نشاط تجاري، ودخله الشهري لا يزيد على الحد المانع للحصول على الإعانة. لا يكون قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل. عُمر المتقدم لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا. لا يكون من الموظفين في القطاعين الحكومي أو الخاص.

قيمة المبلغ الشهري للمستفيد من نظام إعانة الباحثين عن عمل

أما بالنسبة لقيمة المبلغ الشهري للمستفيد من نظام إعانة الباحثين عن عمل، فتأتي وفقًا للجدول الآتي:

المدة قيمة الدعم خلال الأربعة الأشهر الأولى صرف 2000 ريال سعودي لكل شهر خلال الأربعة الأشهر الثانية صرف 1500 ريال سعودي لكل شهر خلال الأربعة أشهر الثالثة صرف 1000 ريال سعودي لكل شهر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة صرف 750 ريالا سعوديا لكل شهر

كيفية الحصول على الإعانة الجديدة للعاطلين عن العمل

ويمكن للمتعطلين عن العمل في السعودية، الحصول على الإعانة الجديدة، من خلال برنامج حافز عبر منصة طاقات الإلكترونيّة، وذلك باتباع هذه الخطوات: