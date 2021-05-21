نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا رسوم إدارية البنك الأهلي السعودي ميسر للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا رسوم إدارية البنك الأهلي السعودي ضمن الحلول التمويلية الإسلامية المقدمة للعملاء بشكل ميسر جداً، وتمويل تأجير السيارات سواء الجديدة والمستعملة داخل عروض متوفرة لمزيد من المزايا تخص كل برنامج من البرامج المتاحة منه يمنح البنك الأهلي سيارة للعميل على أساس عقد الإجارة لفترة محددة وهي فترة الأقساط بعدها يعرض البنك على العميل إمكانية التملك أو إنهاء عقد الإيجار وذلك في حالة اختيار تملك المركبة يدفع الدفعة الأخيرة المتفق عليها، أو الحصول على المركبة ببرنامج 50/50 وهنا يقوم العميل بدفع 50% من قيمة السيارة دفعة أولى وفترات سداد 24 شهر وبعدها سداد دفعة أخيرة وهي النصف المتبقي في نهاية السنتين من تأجير المركبة وتكون وقتها ملكك وفق بنود العقد.

مزايا تمويل تأجير السيارات البنك الأهلي السعودي

قرض سيارة إسلامي 100% من البنك الأهلي.

فترات سداد مرنة حتى 5 سنوات أو يمكنك اختيار برنامج 50/50 ومدته سنين فقط كما مذكر أعلى.

تمويل لا يشترط تحويل راتب.

تغطية تأمينية شاملة طوال فترة التأجير.

قرض بدون كفيل غارم.

تمويل يصل حتى 500.000 ريال سعودي.

متاح القرض للسعوديين والمقيمين.

موافقة فورية وسهولة الإجراءات.

يعطيك البنك حرية الاختيار بين انهاء العقد بعد انتهاء فترة التأجير أو تملك السيارة.

تمويل سيارة ميسر جدا مع إمكانية تحديد مبلغ الأجرة الشهرية التي تناسب دخلك.

منتج 50/50 بدون رسوم إدارية.

شروط الحصول على تمويل تأجير سيارة من البنك الأهلي

لا يقل العمر عن 18 سنة لموظفي الحكومي والخاص محولي رواتبهم على بنك الأهلي والدخل الشهري لا يقل عن 2.500 ريال سعودي، مدة العمل شهر واحد لموظف الحكومة و3 أشهر للخاص.

لموظفي المحولون رواتبهم لبنوك أخرى لا يقل الراتب عن 4.000 ريال، فترة العمل 3 أشهر، العمر 18 سنة.

إذا كان العميل تاجر أو مالك مؤسسة لا يقل الراتب عن 10.000 ريال و6 شهور فترة العمل، والعمر لا يقل عن 25 سنة.

المتقاعدين حتى عمر 70 سنة ولا يقل الدخل الشهري عن 2.500.

طريقة تقديم طلب قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا رسوم إدارية

عليك الدخول الموقع الرسمي للبنك الأهلي السعودي www.alahli.com/ar-sa

ثم تعبئة نموذج طلب تمويل تأجير السيارات

اختيار المركبة المناسبة والحصول على عرض السعر من مندوب المبيعات.

الموافقة المبدئية بعد تسليم المستندات التي تشمل (صورة الهوية أو الإقامة سارية المفعول + عرض سعر للسيارة + رخصة قيادة سارية + خطاب تعريف بالراتب موضح به المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين + كشف حساب بنكي حديث + أصل خطاب التأمينات الاجتماعية).

سوف يقوم البنك بالتواصل معك واستلام السيارة بعد عشرة أيام.

حاسبة قرض السيارة البنك الأهلي

هي خدمة من داخل الموقع الإلكتروني لـ البنك الأهلي التجاري السعودي تستطيع من خلالها حساب ومعرفة قيمة القسط الشهري للتمويل، وذلك عبر كتابة بيانات في الخانات الموجودة أمامك في الصفحة التي تشمل شريحة العميل والدخل الشهري للعميل (بالريال السعودي) مدة تأجير المركبة وسعر السيارة بالإضافة إلى مبلغ الدفعة الأولى والدفعة النهائية، ثم اضغط على كلمة احسب سوف يظهر لك قيمة القسط الشهري المراد دفعه.

في حالة وجود أي استفسار أو تواصل مع خدمة العملاء يرجى الاتصال على رقم البنك الأهلي المجاني على 920000891 و الاتصال على 8002441005 لمعرفة العروض التمويلية المتاحة أو يمكنك التوجه إلى إحدى فروع البنك الأقرب إليك الموجودة في مناطق المملكة.