شروط السفر للسعودية // مصر للطيران تحدد شروط السفر للسعودية عبر خطوطها الجوية تعرف عليها

يبحث الراغبين للسفر إلي المملكة العربية السعودية عن أهم شروط السفر للسعودية عبر خطوط مصر للطيران سواء للعمال الراغبين في العودة إلي أعمالهم أو للراغبين في الحج والعمرة، وفق الضوابط والشروط التي حددتها المملكة بعد قرارها برفع تعليق الرحلات يوم 2021/05/17 الماضي، وعودة الحياة لمطارات المملكة من جديد مع أتباع التعليمات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد 19، وفيما يلي أهم شروط السفرعلى الخطوط الجوية المصرية، التابعة لشركة مصر للطيران لمدن المملكة.

مصر للطيران تحدد شروط السفر للسعودية

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، عدة شروط يجب على شركة مصر للطيران الالتزام بها عند تسير رحلاتها إلي مدن المملكة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

يجب عمل تحليل pcr قبل السفر بفترة 72 ساعة للأشخاص المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات. يجب أن يتم حجز القادم لمدة 7 أيام وعمل تحليل pcr وبعد أل 7 أيام يتم عمل تحليل pcr جديد.

تعرف على الفئات ألمستثناه من الشروط السابقة

المواطنون والمواطنات وأزواجهن وأبناء وبنات المواطنون المحصنون ، والعمالة المنزلية التي ترافق الفئات المذكورة، والغير المحصنون من الفئات المذكورة يخضعون للحجز الصحي لمدة 7 أيام ثم يخضعون لعمل تحليل pcr جديد للتأكد من سلامتهم.

الحاملون للتأشيرات الدبلوماسية وعوائلهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة السعودية.

أقارب السلالة الصحية بحسب ما تراه وزارة الطيران مناسب.

العمالة المنزلية الغير محصنة التي ترافق المقيم المحصن يطبق العزل المنزلي لمدة 7 أيام وعمل فحص طبي بعد هذه المدة للتأكد من عدم أصابتهم بفيروس كورونا.

الوفود الدولية الرسمية.

طواقم الملاحة الدولية.

هيئة الطيران المدني تحدد دليل إرشادي جديد

أعلنت هيئة الطيران السعودي دليل إرشادي للمسافرين والقادمين إليها يجب أن يكون المسافر محمل تطبيق توكلنا عند الدخول إلي المطار، وشددت على عدم السماح للمرافقين بالدخول إلي المطار فقط من يحمل تذكرة طيران المسموح له بدخول أرض المطار، يستثنى الأشخاص المعاقين هم من يسمح بدخول مرافق معهم، وشددت الهيئة على ضرورة الامتثال لأي طلبات وتدابير صحية وفحص طبي يطلب منهم أثناء إنهاء إجراءات السفر.