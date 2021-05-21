نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب عبر بوابة حياك 1441 الإلكترونية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بعدما حذرت الشركة الوطنية للمياه من قطع الخدمة إن لم يتم سداد الفواتير المتأخرة، وكذلك سوف نوضح لكم كيفية معرفة رقم حساب فاتورة المياه للمشترك من خلال رقم الهوية أو اسم المستخدم أو رقم الإقامة والرقم السري الخاص بكل مشترك، وأيضاً سوف نوضح طريقة سداد فاتورة المياه السعودية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي شركة المياه الوطنية الإلكتروني، ويمكنك أيضاً معرفة خطوات تقديم الشكاوى أو الاعتراض على فاتورة المياه الوطنية من خلال الرابط والخطوات التي سنوضحها لكم، كما تعلن الشركة عودة العمل بالإجراءات النظامية المعتمدة ورفع الاستثناءات، وذلك بفصل الخدمة عن المتعثرين في السداد اعتباراً من يوم (الأحد) القادم 16 شوال 1441هـ الموافق ٧ يونيو 2020.

إنشاء حساب جديد على موقع الوطنية للمياه

قبل معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية، يجب معرفة كيفية إنشاء حساب جديد على موقع الوطنية للمياه للاستفادة من مزايا وخدمات الموقع ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه.

قم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك مثل (بيانات الهوية، رقم الجوال، الاسم وتاريخ الميلاد).

ادخل كلمة المرور الخاصة بحسابك ثم أعد إدخالها مرة أخرى.

اكتب بريدك الإلكتروني، ثم اضغط على الموافقة على الشروط.

وبهذا يكون لديك حساب جديد يمكنك من الاستفادة والتمتع بخدمات الموقع التي سوف نذكرها لك من خلال المقال.

كيفية معرفة رقم حساب فاتورة المياه الوطنية السعودية 1441

يمكنك معرفة رقم حساب فاتورة المياه من خلال 3 طرق:-

الدخول على الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية ثم قم بتحديث البيانات عن طريق إدخال البيانات المطلوبة وكذلك إرفاق صورة العداد وصك الملكية، تفيد هذه الطريقة في الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد ومعرفة عدد الوحدات، كما يمكنك تقسيط الفواتير أو عدم ترك مديونات ويتيح لك الموقع أكثر من خيار. عن طريق الدخول للموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم كتابة رقم الحساب وسوف يظهر لك فاتورة المياه الخاصة بك، وهذا الإجراء هو الأسهل للمقيمين والمواطنين. الطريقة الثالثة عن طريق بوابة حياك لفواتير المياه، حيث تختار المكان الذي تريد الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية به، وباتباع بعض الخطوات المطلوبة يمكنك الوصول إلى رقم حساب الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

يمكنك الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية عن طريق بوابة حياك إلكترونياً دون الذهاب لمقر الشركة توفيراً للوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، وكذلك يمكنك السداد إلكترونياً من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة واختيار السداد الإلكتروني، ثم ادخل رقم بطاقتك الائتمانية وقيمة الفاتورة وسوف يتم السداد بكل سهولة وبأسرع وقت.

يمكنك أيضاً الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الدخول على الموقع ثم اختر خدمات الوزارة ثم اختر من القائمة التي ستظهر لك الاستعلام عن فاتورة المياه، اكتب اسم صاحب الحساب ورقم الحساب، اضغط على الاستعلام وسوف تظهر لك فاتورة المياه الخاصة بك والفواتير السابقة.

كما أنه يمكنك من خلال الموقع الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء برقم الحساب وكذلك حساب فاتورتك عن طريق شرائح الاستهلاك الخاصة بمنشآتك من خلال الرابط التالي.

طريقة حساب قيمة فاتورة المياه

نوضح لكم أخر تعريفة للمياه، والتي يمكنك حساب فاتورتك الخاصة من خلالها.

طريقة الاعتراض على قيمة فاتورة المياه

ويمكنك تقديم اعتراض أو شكوى على فاتورة المياه الخاصة بك من خلال الخطوات الموضحة بالجدول من خلال الموقع الرسمي لشركة المياه، ويراعى عند تقديم الطلب بالاعتراض على الفواتير التأكد من حاسبة المياه لمعرفة القيمة الفعلية للمياه المستخدمة.

وطالبت الشركة الوطنية للمياه بالسعودية المواطنين المشتركين في خدمة المياه بضرورة تحديث بياناتهم على موقع الشركة، وتم توضيح طريقة التحديث وكذلك رابط التحديث وطريقة الاعتراض على قيمة فاتورة المياه وخاصة الفواتير الشهرية التي تتعدى 500 ريال بهدف مراجعة الفواتير والبيانات، والجدير بالذكر أن هناك اتفاقية بين وزارة العمل ووزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل زيادة الاهتمام بالمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك من خلال دفع جزء من فواتير المياه الخاصة بهم.

وبهذا نكون قد أوضحنا لكم من خلال موقعنا طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب، وكذلك طريقة حساب قيمة فاتورة المياه، وأيضاً وضحنا بالتفصيل الطريقة الصحيحة لحساب فاتورتك من خلال تعريفة المياه الجديد بالسعودية 2020، ووضعنا لكم الرابط الرسمي طريقة الاعتراض على قيمة فاتورة المياه.