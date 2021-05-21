نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر الحكومة السعودية، العديد من القروض بسبل مسيرة وذلك لمنح الفئات المستحقة مثل المطلقات وربات المنازل والأرامل التمويل اللازم لحياة كريمة، ويعمل بنك التسليف السعودي علي تقديم المساعدات للفئات المستحقة في المجتمع وذلك للحصول علي القروض حسب الضوابط والشروط من أجل مساعدة هذه الفئات علي قضاء حوائجهن، ويقدم بنك التسليف دخل بعائد ثابت لجميع الأرامل والمطلقات وربات المنزل وذلك لتوفير لهن حياة كريمة.

ونتعرف في السطور التالية علي شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التسليف للمطلقات بالإضافة إلي شروط قرض الأسرة لربة المنزل وكذلك الشروط العامة لقرض الأسرة ببنك التسليف وشروط قرض كنف للمطلقات وغيرها من المعلومات الهامة.

شروط قرض الأسرة بنك التسليف للمطلقات

وضع بنك التسليف، عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول علي قرض الأسرة بالنسبة للمطلقات والتي جاءت علي النحو التالي:

يشترط أن تكون المطلقة سعودية الجنسية ومقيمة فيها، وأن يكون لديها سجل تجاري قائم. ألا تكون المطلقة حاصلة علي قروض أخري من البنك، وعدم وجود عائل لها ينفق عليها هي وأبنائها. في حالة حصول المطلقة علي قرض من البنك يجب أن تكون منتظمة في السداد وأن تكون قد أنتها من سداد الأقساط. لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل أسرة المطلقة عند 2000 ريال سعودي. من حق المرأة المطلقة التي تعول أطفالا الحصول علي القرض ويكون إثبات الإعالة بصك شرعي. يحتسب ابن المطلقة من أفراد الأسرة في حالة عدم تجاوز العمر 24 سنة ما لم يكن متزوجا أو موظفا. يحتسب الأبناء المعاقين ضمن أفراد الأسرة في حالة عدم الزواج أو أنهم ليسوا موظفين.

المستندات المطلوبة للحصول علي قرض الأسرة لربة المنزل

لابد من تقديم بعض المستندات والوثائق المطلوبة بالإضافة إلي بعض الشروط والتي جاءت علي النحو التالي:

لابد من تقديم نموذج تسليم البريد ويكون اسم وتوقيع العميل وختم موظف البريد عليه.

تقديم صورة هوية العميل وصورة سجل الأسرة المضاف فيه الأبناء المعالين، وصورة هوية الكفيل.

إرفاق أصل نموذج 105 والذي يتم تعبئته بشكل إلكتروني ويكون مطبوع ومختوم.

تقديم أصل تعريف بالرتب بشكل مفصل للكفيل يكون موقع ومختوم من جهة العمل، وإرفاقأاصل رقم حساب الآيبان ويكون مصدق.

تقديم تصريح بياناتي للعميل وللكفيل ويكون ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية السعودية.

استتخراج تصريح بياناتي للأبناء المعالين للذكور من عمر 18 عاما إلي 24 عاما والإناث من عمر 18 فأكثر ويكون ساري.

استخراج أصل صك الإعالة ويكون موجة لبنك التنمية وإرفاق صورة شهادات الميلاد للأبناء .

تقديم أصل نموذج إقرار ذوي العصبة للمرأة المهجورة ويتم طباعته من موقع البنك ويتم تصديقه من أقرب فرع.

الشروط العامة لقرض الأسرة بنك التسليف

وضع بنك التسليف عدد من الشروط العامة المطلوبة للحصول علي قرض الأسرة والتي جاءت علي النحو التالي:

يجب أن ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 سنة والكفيل عن 55 سنة.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12.500 ريال سعودي، ولا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 3000 ريال سعودي.

يحق للمرأة أن تتقدم بطلب تمويل الأسرة في حالة إن كانت مطلقة أو أرملة أو في حالة إعالة طفلا فأكثر.

شروط قرض كنف للمطلقات

وفر بنك التنمية الاجتماعية التسليف قرض كنف لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا من الأرامل والمطلقات بهدف مساعدتهم علي مواجهة متطلبات المعيشة وجاءت شروط الحصول علي قرض كنف علي النحو التالي: