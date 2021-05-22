بأقل راتب شهري تمويل يصل إلى 5000000 ريال من بنك البلاد

بأقل راتب شهري أحصل على تمويل سريع يصل قيمة إلى 5000000 ريال سعودي لدى بنك البلاد بالسعودية فيوفر الآن بنك البلاد بالسعودية تمويل برهن العقار والذى يوفر مبلغ تمويل أكبر ويستطيع المتقدم الحصول على تمويل بفترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 30 عام ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم شروط الحصول على التمويل وأهم المزايا وطريقة الحصول على التمويل

بأقل راتب شهري أحصل على تمويل برهن العقار لدى بنك البلاد بالسعودية

وفر بنك البلاد بالسعودية تمويل برهن العقار والذى يوفر الحصول على مبلغ تمويل أكبر ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا و التى سوف نتعرف عليها

تمويل رهن العقار من بنك البلاد بالسعودية تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

القرض برهن العقار من بنك البلاد بالسعودية يتميز بأنه تمويل سريع

يستطيع العميل المتقدم طلب التمويل برهن العقار وسداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 30 عام

التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالسعودية يتميز بأن قيمة التمويل تصل إلى 5000000 ريال سعودي

يستطيع العميل المتقدم سداد قيمة التمويل في أى وقت

شروط الحصول على تمويل برهن العقار لدى بنك البلاد بالسعودية

وضع بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية شروط محددة لكي يستطيع العميل المتقدم طلب التمويل برهن العقار وهو ما سوف نتعرف عليه الآن

يشترط أن يكون العميل المتقدم له حساب جاري لدى بنك البلاد بالسعودية

يشترط أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية فلا يستطيع غير السعوديين الحصول عليه

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري الذى يحصل عليه المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل

لابد من نقل الراتب الشهري لدى بنك البلاد بالسعودية

لابد أن يكون المتقدم السعودي عمره لا يقل عن 21 عام

يشترط أن يكون العميل المتقدم قضى مدة عمل لا تقل عن شهر

طريقة الحصول على التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالسعودية

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالسعودية طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالسعودية والضغط على طلب التمويل ويمكن طلب التمويل بعد الإطلاع على كافة تفاصيل التمويل