التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية.. وبداية الفصل الدراسي الجديد

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية يهم كافة الطلاب وأولياء الأمور للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وكذلك المعلمين والمعلمات يبحثون عن بدابة الفصل الدراسي الجديد 1443 بعد أن تم تغيير تاريخ عودة المدارس للمعلمين عن بداية العام الدراسي الجديد في السعودية 1443 للطلاب، فظل الجميع يبحث عن التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية وهل يكون التعليم أونلاين أو يعود الطلاب للمدارس بدوام يومي مستمر والإجراءات المتبعة في ظل استمرار فيروس كورونا وانتشاره في مختلف الدول فمازال فيروس كورونا لم ينتهى بعد وبالتالى تتجه وزارة التعليم السعودية إلى التنسيق مع وزارة الصحة السعودية بما يضمن حماية أفراد المنظومة التعليمية.

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل في السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل بأن تختلف عودة المعلمين عن عودة الطلاب، مؤكدة أن عودة المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد في السعودية تكون في يوم الأحد 4/1/1443 الموافق 23 أغسطس المقبل، بينما تكون عودة الطلاب في 21/1/1443 الموافق 29 أغسطس مع الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة من قبل وزارتى الصحة والتعليم السعودية.

الفصل الدراسي الجديد في السعودية 1443

وجاءت تفاصيل تقويم الفصل الدراسي الجديد في السعودية 1443 على النحو الآتي: