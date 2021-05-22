نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا كامري عبداللطيف جميل الراجحي أقل من 1850ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفادت التقارير أن الإقبال على تويوتا كامري 2020 في السعودية كان كبير لذلك نقدم لكم عروض تقسيط تويوتا كامري أو أي فئة أخرى من فئات تويوتا من عبد اللطيف جميل الوكيل الرائع في المملكة، وسنشرح لكم تفاصيل العرض لأن تويوتا من السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية بحجم مبياعات يزيد عن 17 ألف سيارة سنويًا.

عروض تقسيط تويوتا كامري عبداللطيف جميل الراجحي أقل من 1430 ريال سعودي

يقولون اختر الصديق قبل الطريق لذلك لابد أن تختار تقسيط تويوتا كامري أو تقسيط مريح ولن تجده إلا عند عبد اللطيف جميل فكن جاهزًا للصيف مع رحلات مريحة وآمنة والعرض التالي ينتهي حتى 30 يونيو 2021 ويتمثل في أن تحصل على خصم على أجور الصيانة وقطع الغيار للخدمات التالية : صيانة المكيف وتغيير المساعدات بنسبة 30 بالمائة، ويمكنك اتباع التقسيط.

عروض تقسيط تويوتا كامري عبداللطيف جميل الراجحي أقل من 1430 ريال سعودي

قامت عبداللطيف جميل للتمويل بإطلاق عرض جديد على سيارات تويوتا 2021 في السعودية ابتداء من 05/04/2021 و ينتهي بتاريخ 31/05/2021. السيارات المشمولة بالعرض هي تويوتا يارس 2021 واي شركات, تويوتا يارس 2021 واي, تويوتا يارس 2021 واي بلس , تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5, تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور 1.5, تويوتا كورولا 2021 جي ال اي فتحة سقف, تويوتا راش 2021 استاندرد, تويوتا راش 2021 جي ال, تويوتا انوفا 2021 أساسي, تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2, تويوتا فورتشنر 2021 جي اكس 2 دفع رباعي, تويوتا برادو 2021 تي اكس. بإمكانك الضغط على زر اظهر الرقم للإتصال بشركة عبداللطيف جميل للتمويل او الضغط على زر الاتصال بالشركة مباشرة اذا كنت تستخدم الجوال للإستفسار عن هذا العرض.

هذا العرض مقدم بالتعاون مع عبداللطيف جميل للتمويل الذي يقدم خدمة التمويل، وبإمكانك اختيار السيارة الانسب لك، تعبئة نموذج طلب التقسيط، ومن ثم ارساله ليصل مباشرة الى عبداللطيف جميل للتمويل و عبداللطيف جميل للتمويل، وبدورهم سيقومون بالتواصل معك بأقرب وقت لإبلاغك بالخطوات التالية لإكمال عملية التمويل.

الشروط والأحكام في عرض تقسيط تويوتا كاميري من عبد اللطيف جميل

يسري هذا العرض في مراكز صيانة شركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة فقط. يسري هذا العرض بدءاً من يوم 10 إبريل 2021 و حتى يوم 30 يونيو 2021. عرض الحملة : خصم 30% على الأجور و 30% على قطع الغيار لإصلاحات المكيف و تغيير المساعدات. (لا يسري الخصم على الفريون) يتحمل الضيف قيمة الكشف على المكيف 350 ريال فى حالة رفض الإصلاح بعد الكشف ، و فى حالة الموافقة على الإصلاح يتحمل الضيف قيمة الإصلاحات النهائية فقط. يسري العرض على جميع موديلات سيارات تويوتا. لا يمكن إستبدال هذا العرض بأي من خدمات الصيانة الأخرى ويتم الإستفادة منه كما هو مذكور.

اسعار تويوتا كاميري في السعودية تقسيط

تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2020 بدون دفعة أولى والدفعة الأخيرة 33 ألف و 520 ريال سعودي وتقسيط شهري يصل لـ 1624 ريال سعودي.

سيارة تقسيط تويوتا كامري ال اي ستاندرد 2021 القسط الشهري 1698 بدون دفعة أولى، ودفعة أخيرة 33 ألف و 960 ريال سعودي، ومدة التقسيط ستين شهر.

تقسيط تويوتا كامري إل إي 2020 بدون دفعة أولى وقسط شهري 1665 ريال سعودي، ودفعة أخيرة 34360 ريال سعودي، ومدة التقسيط ستين شهر.

تقسيط تويوتا كامري ال اي 2021 القسط الشهري 1772 ريال سعودي ودفعة أخيرة 35440 ريال سعودي، ومدة تقسيط 60 ريال سعودي يعني سعرها 88600 ريال سعودي.

أفضل العروض المقدمة من شركة عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا

يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل فرصة تأجير سيارات من شركة المجدوعي للسيارات تويوتا .

تأجير السيارات بتحويل الراتب دفعة أولى%0. رسوم ادارية 0.50%. قسط شهري منخفض. الدفعة الأخيرة حتى%30. المدة 60 شهر . معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.61%.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

دفعة أولى تبدأ من%10 .

رسوم ادارية 0.50%..

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى %25.

المدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من11.44%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 9.61% 1,260 ريال 22,500 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف